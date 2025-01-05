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Суд перевел под домашний арест гендиректора Княгининской швейной фабрики - РИА Новости, 05.01.2025
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10:28 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/arest-1992556825.html
Суд перевел под домашний арест гендиректора Княгининской швейной фабрики
Суд перевел под домашний арест гендиректора Княгининской швейной фабрики - РИА Новости, 05.01.2025
Суд перевел под домашний арест гендиректора Княгининской швейной фабрики
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд перевел под домашний арест гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, которого ранее... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:28:00+03:00
2025-01-05T10:28:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд перевел под домашний арест гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, которого ранее арестовали по делу о даче взятки экс-чиновнику Минобороны России Владимиру Демчику, сообщается в картотеке суда. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в карточке дела. Отмечается, что меру пресечения смягчили 25 декабря. Ранее СК РФ сообщал о возбуждении дела против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" (находится в Нижегородской области) Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны России. По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллиона рублей. Как ранее сообщал РИА Новости информированный источник, Свистунов не признал вину и отказался сотрудничать со следствием. Как следует из базы госзакупок, Княгининская швейная фабрика поставляла вещевое имущество и другим силовым структурам, в том числе МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии. Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы. Княгининская швейная фабрика - самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20241030/vzyatka-1980846215.html
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд перевел под домашний арест гендиректора Княгининской швейной фабрики

Гендиректора Княгининской швейной фабрики Свистунова перевели под домашний арест

© Фото : АО "Княгининская швейная фабрика"Генеральный директор "Княгининской швейной фабрики" Александр Свистунов
Генеральный директор Княгининской швейной фабрики Александр Свистунов - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : АО "Княгининская швейная фабрика"
Генеральный директор "Княгининской швейной фабрики" Александр Свистунов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд перевел под домашний арест гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, которого ранее арестовали по делу о даче взятки экс-чиновнику Минобороны России Владимиру Демчику, сообщается в картотеке суда.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в карточке дела.
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Отмечается, что меру пресечения смягчили 25 декабря.
Ранее СК РФ сообщал о возбуждении дела против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" (находится в Нижегородской области) Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны России.
По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллиона рублей.
Как ранее сообщал РИА Новости информированный источник, Свистунов не признал вину и отказался сотрудничать со следствием.
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Как следует из базы госзакупок, Княгининская швейная фабрика поставляла вещевое имущество и другим силовым структурам, в том числе МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии.
Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы.
Княгининская швейная фабрика - самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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