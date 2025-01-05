https://ria.ru/20250105/arest-1992556825.html

Суд перевел под домашний арест гендиректора Княгининской швейной фабрики

Суд перевел под домашний арест гендиректора Княгининской швейной фабрики - РИА Новости, 05.01.2025

Суд перевел под домашний арест гендиректора Княгининской швейной фабрики

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд перевел под домашний арест гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, которого ранее... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:28:00+03:00

2025-01-05T10:28:00+03:00

2025-01-05T10:28:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд перевел под домашний арест гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, которого ранее арестовали по делу о даче взятки экс-чиновнику Минобороны России Владимиру Демчику, сообщается в картотеке суда. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в карточке дела. Отмечается, что меру пресечения смягчили 25 декабря. Ранее СК РФ сообщал о возбуждении дела против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" (находится в Нижегородской области) Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны России. По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллиона рублей. Как ранее сообщал РИА Новости информированный источник, Свистунов не признал вину и отказался сотрудничать со следствием. Как следует из базы госзакупок, Княгининская швейная фабрика поставляла вещевое имущество и другим силовым структурам, в том числе МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии. Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы. Княгининская швейная фабрика - самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20241030/vzyatka-1980846215.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)