https://ria.ru/20250105/arest-1992541911.html

На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи

На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 05.01.2025

На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи

Подозреваемому в избиении фельдшера скорой помощи в Североуральске Свердловской области предъявили обвинение в хулиганстве, его арестовали, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T02:53:00+03:00

2025-01-05T02:53:00+03:00

2025-01-05T02:53:00+03:00

происшествия

североуральск

свердловская область

октябрьский

валерий горелых

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

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*ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Подозреваемому в избиении фельдшера скорой помощи в Североуральске Свердловской области предъявили обвинение в хулиганстве, его арестовали, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. По данным областных СК и прокуратуры, вечером 1 января бригада скорой помощи выехала к пациенту в квартиру на улице Октябрьская в Североуральске. После вызова фельдшер возвращалась к служебной машине, возле подъезда на нее напал молодой человек. Он нецензурно выражался в ее адрес, а затем отобрал чемодан-укладку и ударил им медработника по голове. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве. "Ранее судимому местному жителю 1997 года рождения предъявлено обвинение в хулиганстве. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Шульга. Он отметил, что назначена экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на вызове врач "услышала подозрительный шум" этажом ниже и позвонила в полицию. "Спустя небольшой промежуток времени фельдшер увидела маячки, решила, что подъехал наряд территориального ОВД, и вышла из подъезда на улицу. Оказалось, что маячки включил водитель скорой. Шумная компания из четырех человек в этот момент уже была на улице. Один из них, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к сотруднику неотложки, причинив ей травмы", - рассказал журналистам Горелых. После инцидента троих местных жителей привлекли к административной ответственности. Как пояснил представитель полиции, нападавший на фельдшера к уголовной ответственности привлекался девять раз: за причастность к кражам, хищению транспорта, умышленному повреждению чужого имущества, грабежу и причинению вреда здоровью. "В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал", – заключил Горелых.

https://ria.ru/20241215/peterburg-1989292814.html

https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html

https://ria.ru/20241127/mvd-1986029769.html

североуральск

свердловская область

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, североуральск, свердловская область, октябрьский, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)