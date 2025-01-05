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На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 05.01.2025
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02:53 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/arest-1992541911.html
На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи
На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 05.01.2025
На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи
Подозреваемому в избиении фельдшера скорой помощи в Североуральске Свердловской области предъявили обвинение в хулиганстве, его арестовали, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T02:53:00+03:00
2025-01-05T02:53:00+03:00
происшествия
североуральск
свердловская область
октябрьский
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
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*ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Подозреваемому в избиении фельдшера скорой помощи в Североуральске Свердловской области предъявили обвинение в хулиганстве, его арестовали, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. По данным областных СК и прокуратуры, вечером 1 января бригада скорой помощи выехала к пациенту в квартиру на улице Октябрьская в Североуральске. После вызова фельдшер возвращалась к служебной машине, возле подъезда на нее напал молодой человек. Он нецензурно выражался в ее адрес, а затем отобрал чемодан-укладку и ударил им медработника по голове. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве. "Ранее судимому местному жителю 1997 года рождения предъявлено обвинение в хулиганстве. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Шульга. Он отметил, что назначена экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на вызове врач "услышала подозрительный шум" этажом ниже и позвонила в полицию. "Спустя небольшой промежуток времени фельдшер увидела маячки, решила, что подъехал наряд территориального ОВД, и вышла из подъезда на улицу. Оказалось, что маячки включил водитель скорой. Шумная компания из четырех человек в этот момент уже была на улице. Один из них, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к сотруднику неотложки, причинив ей травмы", - рассказал журналистам Горелых. После инцидента троих местных жителей привлекли к административной ответственности. Как пояснил представитель полиции, нападавший на фельдшера к уголовной ответственности привлекался девять раз: за причастность к кражам, хищению транспорта, умышленному повреждению чужого имущества, грабежу и причинению вреда здоровью. "В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал", – заключил Горелых.
https://ria.ru/20241215/peterburg-1989292814.html
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североуральск
свердловская область
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происшествия, североуральск, свердловская область, октябрьский, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Североуральск, Свердловская область, Октябрьский, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи

В Североуральске арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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*ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Подозреваемому в избиении фельдшера скорой помощи в Североуральске Свердловской области предъявили обвинение в хулиганстве, его арестовали, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
По данным областных СК и прокуратуры, вечером 1 января бригада скорой помощи выехала к пациенту в квартиру на улице Октябрьская в Североуральске. После вызова фельдшер возвращалась к служебной машине, возле подъезда на нее напал молодой человек. Он нецензурно выражался в ее адрес, а затем отобрал чемодан-укладку и ударил им медработника по голове. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве.
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"Ранее судимому местному жителю 1997 года рождения предъявлено обвинение в хулиганстве. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Шульга.
Он отметил, что назначена экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на вызове врач "услышала подозрительный шум" этажом ниже и позвонила в полицию.
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"Спустя небольшой промежуток времени фельдшер увидела маячки, решила, что подъехал наряд территориального ОВД, и вышла из подъезда на улицу. Оказалось, что маячки включил водитель скорой. Шумная компания из четырех человек в этот момент уже была на улице. Один из них, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к сотруднику неотложки, причинив ей травмы", - рассказал журналистам Горелых.
После инцидента троих местных жителей привлекли к административной ответственности. Как пояснил представитель полиции, нападавший на фельдшера к уголовной ответственности привлекался девять раз: за причастность к кражам, хищению транспорта, умышленному повреждению чужого имущества, грабежу и причинению вреда здоровью.
"В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал", – заключил Горелых.
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ПроисшествияСевероуральскСвердловская областьОктябрьскийВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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