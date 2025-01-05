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В Апшеронске восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 05.01.2025
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15:43 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/apsheronsk-1992585867.html
В Апшеронске восстановили электроснабжение после аварии
В Апшеронске восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 05.01.2025
В Апшеронске восстановили электроснабжение после аварии
Электроснабжение Апшеронска в Краснодарском крае полностью восстановлено после аварии, оставившей без света весь город, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:43:00+03:00
2025-01-05T15:43:00+03:00
происшествия
апшеронск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. Электроснабжение Апшеронска в Краснодарском крае полностью восстановлено после аварии, оставившей без света весь город, сообщает оперштаб Кубани. Ночью из-за аварийного отключения на подстанции без электричества остались Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. По информации региональной прокуратуры, отключения коснулись около 55 тысяч человек. "По информации "Россети Кубань", в Апшеронске восстановили подачу электроэнергии", - говорится в Telegram-канале оперштаба. В настоящее время специалисты отрабатывают отдельные заявки потребителей в предгорных поселках муниципалитета. Над устранением технологического нарушения работали более 15 бригад.
https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960073726.html
апшеронск
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происшествия, апшеронск, краснодарский край
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край
В Апшеронске восстановили электроснабжение после аварии

В Апшеронске полностью восстановили электроснабжение после аварии на подстанции

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. Электроснабжение Апшеронска в Краснодарском крае полностью восстановлено после аварии, оставившей без света весь город, сообщает оперштаб Кубани.
Ночью из-за аварийного отключения на подстанции без электричества остались Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. По информации региональной прокуратуры, отключения коснулись около 55 тысяч человек.
"По информации "Россети Кубань", в Апшеронске восстановили подачу электроэнергии", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
В настоящее время специалисты отрабатывают отдельные заявки потребителей в предгорных поселках муниципалитета.
Над устранением технологического нарушения работали более 15 бригад.
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