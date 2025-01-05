https://ria.ru/20250105/apsheronsk-1992585867.html

В Апшеронске восстановили электроснабжение после аварии

В Апшеронске восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 05.01.2025

В Апшеронске восстановили электроснабжение после аварии

Электроснабжение Апшеронска в Краснодарском крае полностью восстановлено после аварии, оставившей без света весь город, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T15:43:00+03:00

2025-01-05T15:43:00+03:00

2025-01-05T15:43:00+03:00

происшествия

апшеронск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. Электроснабжение Апшеронска в Краснодарском крае полностью восстановлено после аварии, оставившей без света весь город, сообщает оперштаб Кубани. Ночью из-за аварийного отключения на подстанции без электричества остались Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. По информации региональной прокуратуры, отключения коснулись около 55 тысяч человек. "По информации "Россети Кубань", в Апшеронске восстановили подачу электроэнергии", - говорится в Telegram-канале оперштаба. В настоящее время специалисты отрабатывают отдельные заявки потребителей в предгорных поселках муниципалитета. Над устранением технологического нарушения работали более 15 бригад.

https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960073726.html

апшеронск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, апшеронск, краснодарский край