На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута
В Анапе и Темрюкском районе спасли более 4,8 тысячи птиц, пострадавших от мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБаклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья, сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале.
"Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе. Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию", - говорится в сообщении.
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К пяти таким пунктам (четыре в Анапе и один в поселке Волна) добавится еще один центр - на базе пансионата "Полярные Зори" в Витязево, самый крупный, отметили в оперштабе.
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"В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 2037 птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника", - добавили там.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе - регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
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