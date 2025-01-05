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На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 05.01.2025
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11:28 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/anapa-1992562633.html
На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута
На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 05.01.2025
На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута
Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья, сообщает оперштаб... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T11:28:00+03:00
2025-01-05T11:28:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья, сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале. "Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе. Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию", - говорится в сообщении. К пяти таким пунктам (четыре в Анапе и один в поселке Волна) добавится еще один центр - на базе пансионата "Полярные Зори" в Витязево, самый крупный, отметили в оперштабе. "В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 2037 птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника", - добавили там. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе - регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
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анапа
темрюкский район
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происшествия, анапа, темрюкский район, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута

В Анапе и Темрюкском районе спасли более 4,8 тысячи птиц, пострадавших от мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБаклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья, сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале.
"Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе. Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию", - говорится в сообщении.
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К пяти таким пунктам (четыре в Анапе и один в поселке Волна) добавится еще один центр - на базе пансионата "Полярные Зори" в Витязево, самый крупный, отметили в оперштабе.
«
"В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 2037 птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника", - добавили там.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе - регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
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ПроисшествияАнапаТемрюкский районКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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