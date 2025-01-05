https://ria.ru/20250105/anapa-1992562633.html

На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута

На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 05.01.2025

На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута

Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья, сообщает оперштаб... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T11:28:00+03:00

2025-01-05T11:28:00+03:00

2025-01-05T11:28:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья, сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале. "Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе. Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию", - говорится в сообщении. К пяти таким пунктам (четыре в Анапе и один в поселке Волна) добавится еще один центр - на базе пансионата "Полярные Зори" в Витязево, самый крупный, отметили в оперштабе. "В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 2037 птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника", - добавили там. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе - регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

https://ria.ru/20241227/mazut-1991706319.html

анапа

темрюкский район

краснодарский край

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происшествия, анапа, темрюкский район, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе