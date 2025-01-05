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Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.01.2025
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16:41 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/aes-1992590154.html
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.01.2025
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА, радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, сообщили... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:41:00+03:00
2025-01-05T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
нововоронежская аэс
россия
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ВОРОНЕЖ, 5 янв - РИА Новости. Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА, радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, сообщили журналистам в пресс-службе станции. "В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 мегаватт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - сообщили в пресс-службе.
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нововоронежская аэс, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Нововоронежская АЭС, Россия, Вооруженные силы Украины
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Нововоронежская АЭС работает штатно на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 5 янв - РИА Новости. Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА, радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, сообщили журналистам в пресс-службе станции.
"В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 мегаватт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - сообщили в пресс-службе.
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