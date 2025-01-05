https://ria.ru/20250105/aes-1992590154.html

Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.01.2025

Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА, радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, сообщили... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:41:00+03:00

2025-01-05T16:41:00+03:00

2025-01-05T16:41:00+03:00

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россия

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ВОРОНЕЖ, 5 янв - РИА Новости. Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА, радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, сообщили журналистам в пресс-службе станции. "В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 мегаватт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250105/ataka-1992588547.html

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нововоронежская аэс, россия, вооруженные силы украины