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Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.01.2025
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА, радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, сообщили... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:41:00+03:00
2025-01-05T16:41:00+03:00
2025-01-05T16:41:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 5 янв - РИА Новости. Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА, радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, сообщили журналистам в пресс-службе станции. "В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 мегаватт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250105/ataka-1992588547.html
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нововоронежская аэс, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Нововоронежская АЭС, Россия, Вооруженные силы Украины
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА
Нововоронежская АЭС работает штатно на фоне сообщений о попытке атаки БПЛА