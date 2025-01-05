https://ria.ru/20250105/aeroport-1992551520.html

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 05.01.2025

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T08:24:00+03:00

2025-01-05T08:24:00+03:00

2025-01-05T08:32:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

https://ria.ru/20250103/dubay-1992418405.html

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2025

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество