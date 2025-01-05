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В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 05.01.2025
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08:24 05.01.2025 (обновлено: 08:32 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/aeroport-1992551520.html
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 05.01.2025
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T08:24:00+03:00
2025-01-05T08:32:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов
Люди у табло вылетов - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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