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Любимова исполнила мечту девочки посетить "Мосфильм" - РИА Новости, 04.01.2025
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10:15 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992473498.html
Любимова исполнила мечту девочки посетить "Мосфильм"
Любимова исполнила мечту девочки посетить "Мосфильм" - РИА Новости, 04.01.2025
Любимова исполнила мечту девочки посетить "Мосфильм"
Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту 13-летней Марии Савиных из Кирова посетить киностудию "Мосфильм", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.01.2025
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту 13-летней Марии Савиных из Кирова посетить киностудию "Мосфильм", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства РФ. "Исполнение желаний участников всероссийской акции "Елка желаний" министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой - Мария Савиных, 13 лет, Киров. Желание - посетить киностудию "Мосфильм", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, во время посещения киностудии девочку сопровождала ее мама - Наталья Савиных. У девочки есть определенные ограничения возможностей здоровья (ОВЗ). Экскурсия по легендарному киноконцерну была поделена на несколько частей. Первую часть провела руководитель экскурсионного бюро Елена Морозова. Она показала гостье новую экспозицию музея "Мосфильма", посвященную 100-летию киностудии, а также залы, где представлены фрагменты декораций и реквизит из фильмов "Андерсен. Жизнь без любви", "Яды, или всемирная история отравлений", "Вий. 3D", "Гардемарины, вперед!", "Анна. Каренина история Вронского" и других. Следующая часть экскурсии - посещение экспозиции "Рождественская деревня" в третьем павильоне "Мосфильма" и первого павильона киноконцерна вместе с худруком и продюсером проекта Татьяной Гавриловой. Кроме того, Мария Савиных встретилась с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и гендиректоров "Мосфильма", режиссером Кареном Шахназаровым в Доме костюма и реквизита. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992472898.html
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россия, киров, ольга любимова, карен шахназаров, мосфильм, новый год 2025, новости культуры, елка желаний
Хорошие новости, Россия, Киров, Ольга Любимова, Карен Шахназаров, Мосфильм, Новый год 2025, Новости культуры, Елка желаний
Любимова исполнила мечту девочки посетить "Мосфильм"

Любимова исполнила мечту 13-летней Марии из Кирова посетить "Мосфильм"

© РИА Новости / Илья ПиталевНа территории киностудии "Мосфильм"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
На территории киностудии "Мосфильм". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту 13-летней Марии Савиных из Кирова посетить киностудию "Мосфильм", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства РФ.
"Исполнение желаний участников всероссийской акции "Елка желаний" министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой - Мария Савиных, 13 лет, Киров. Желание - посетить киностудию "Мосфильм", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, во время посещения киностудии девочку сопровождала ее мама - Наталья Савиных. У девочки есть определенные ограничения возможностей здоровья (ОВЗ).
Экскурсия по легендарному киноконцерну была поделена на несколько частей. Первую часть провела руководитель экскурсионного бюро Елена Морозова. Она показала гостье новую экспозицию музея "Мосфильма", посвященную 100-летию киностудии, а также залы, где представлены фрагменты декораций и реквизит из фильмов "Андерсен. Жизнь без любви", "Яды, или всемирная история отравлений", "Вий. 3D", "Гардемарины, вперед!", "Анна. Каренина история Вронского" и других.
Следующая часть экскурсии - посещение экспозиции "Рождественская деревня" в третьем павильоне "Мосфильма" и первого павильона киноконцерна вместе с худруком и продюсером проекта Татьяной Гавриловой.
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Кроме того, Мария Савиных встретилась с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и гендиректоров "Мосфильма", режиссером Кареном Шахназаровым в Доме костюма и реквизита.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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