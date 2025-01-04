https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992472898.html

Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке

Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке - РИА Новости, 04.01.2025

Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил желание семилетнего Святослава Горбанева из Россоши (Воронежская область),... РИА Новости, 04.01.2025

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил желание семилетнего Святослава Горбанева из Россоши (Воронежская область), мечтавшего почувствовать себя в роли танкиста. Мама рассказала, что мальчик занимается в кружке рисования и там преподаватель вовлекала их в патриотические конкурсы. "Писали письма солдатам в зону СВО. А когда пришло писать время письмо Деду Морозу, загадал покататься на танке", - рассказала журналистам его мама. Оверчук организовал мальчику поездку в военно-патриотический парк "Патриот". Там мальчик осмотрел выставленную экспозицию, а потом он прокатился на настоящем танке. "Сегодня у нас пополнение. Вел себя смело, как и полагается танкисту. Прокатился на боевой машине, которая решает много задач в самых сложных условиях", - прокомментировал сопровождавший Святослава танкист. Он также подарил Святославу подарок - энциклопедию про танки. "Все хорошо. Понравилось. Не страшно. Шумно было, но чуть-чуть", - скромно прокомментировал сам Святослав. Он признался, что очень рад тому, что его мечта исполнилась. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20250103/zhelanie-1992385185.html

https://ria.ru/20250103/murashko-1992383835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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