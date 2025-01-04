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Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке - РИА Новости, 04.01.2025
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10:11 04.01.2025 (обновлено: 10:15 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992472898.html
Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке
Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке - РИА Новости, 04.01.2025
Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил желание семилетнего Святослава Горбанева из Россоши (Воронежская область),... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:11:00+03:00
2025-01-04T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил желание семилетнего Святослава Горбанева из Россоши (Воронежская область), мечтавшего почувствовать себя в роли танкиста. Мама рассказала, что мальчик занимается в кружке рисования и там преподаватель вовлекала их в патриотические конкурсы. "Писали письма солдатам в зону СВО. А когда пришло писать время письмо Деду Морозу, загадал покататься на танке", - рассказала журналистам его мама. Оверчук организовал мальчику поездку в военно-патриотический парк "Патриот". Там мальчик осмотрел выставленную экспозицию, а потом он прокатился на настоящем танке. "Сегодня у нас пополнение. Вел себя смело, как и полагается танкисту. Прокатился на боевой машине, которая решает много задач в самых сложных условиях", - прокомментировал сопровождавший Святослава танкист. Он также подарил Святославу подарок - энциклопедию про танки. "Все хорошо. Понравилось. Не страшно. Шумно было, но чуть-чуть", - скромно прокомментировал сам Святослав. Он признался, что очень рад тому, что его мечта исполнилась. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20250103/zhelanie-1992385185.html
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общество, россия, россошь, воронежская область, алексей оверчук, дед мороз, патриот, новый год 2025, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Россия, Россошь, Воронежская область, Алексей Оверчук, Дед Мороз, Патриот, Новый год 2025, Елка желаний
Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке

Оверчук исполнил желание семилетнего Святослава из Россоши покататься на танке

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Логотип Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил желание семилетнего Святослава Горбанева из Россоши (Воронежская область), мечтавшего почувствовать себя в роли танкиста.
Мама рассказала, что мальчик занимается в кружке рисования и там преподаватель вовлекала их в патриотические конкурсы.
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"Писали письма солдатам в зону СВО. А когда пришло писать время письмо Деду Морозу, загадал покататься на танке", - рассказала журналистам его мама.
Оверчук организовал мальчику поездку в военно-патриотический парк "Патриот". Там мальчик осмотрел выставленную экспозицию, а потом он прокатился на настоящем танке.
"Сегодня у нас пополнение. Вел себя смело, как и полагается танкисту. Прокатился на боевой машине, которая решает много задач в самых сложных условиях", - прокомментировал сопровождавший Святослава танкист. Он также подарил Святославу подарок - энциклопедию про танки.
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"Все хорошо. Понравилось. Не страшно. Шумно было, но чуть-чуть", - скромно прокомментировал сам Святослав. Он признался, что очень рад тому, что его мечта исполнилась.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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Хорошие новостиОбществоРоссияРоссошьВоронежская областьАлексей ОверчукДед МорозПатриотНовый год 2025Елка желаний
 
 
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