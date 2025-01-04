https://ria.ru/20250104/zapad-1992465953.html
"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России
"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России - РИА Новости, 04.01.2025
"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России
Ведя информационную войну против России, Запад начал проигрывать настоящую, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:49:00+03:00
2025-01-04T08:49:00+03:00
2025-01-04T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запад
нато
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988590978_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_47d400da0c8b87b5025d853eee78aecf.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ведя информационную войну против России, Запад начал проигрывать настоящую, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Отдавая приоритет медийной войне и расшатыванию противника, НАТО проигрывает настоящую войну", — написал он.По словам аналитика, тактика России на поле боя долго высмеивалась в СМИ. Однако сейчас, отметил Дизен, западные страны начинают копировать российские инновации.В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что российская армия в ходе специальной военной операции в 2024 году освободила 4,5 тысячи квадратных километров.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992402570.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988590978_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_93c322b1488ef38f2d7be657e45f2cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запад, нато, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запад, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов
"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России
Профессор Дизен: НАТО проигрывает настоящую войну с Россией