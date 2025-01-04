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"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 04.01.2025 (обновлено: 12:48 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/zapad-1992465953.html
"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России
"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России - РИА Новости, 04.01.2025
"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России
Ведя информационную войну против России, Запад начал проигрывать настоящую, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:49:00+03:00
2025-01-04T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ведя информационную войну против России, Запад начал проигрывать настоящую, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Отдавая приоритет медийной войне и расшатыванию противника, НАТО проигрывает настоящую войну", — написал он.По словам аналитика, тактика России на поле боя долго высмеивалась в СМИ. Однако сейчас, отметил Дизен, западные страны начинают копировать российские инновации.В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что российская армия в ходе специальной военной операции в 2024 году освободила 4,5 тысячи квадратных километров.
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в мире, запад, нато, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запад, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов
"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России

Профессор Дизен: НАТО проигрывает настоящую войну с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ведя информационную войну против России, Запад начал проигрывать настоящую, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
«
"Отдавая приоритет медийной войне и расшатыванию противника, НАТО проигрывает настоящую войну", — написал он.
По словам аналитика, тактика России на поле боя долго высмеивалась в СМИ. Однако сейчас, отметил Дизен, западные страны начинают копировать российские инновации.
В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что российская армия в ходе специальной военной операции в 2024 году освободила 4,5 тысячи квадратных километров.
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