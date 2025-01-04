https://ria.ru/20250104/zapad-1992465953.html

"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России

"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России - РИА Новости, 04.01.2025

"Настоящая война": на Западе сделали тяжелое признание о России

Ведя информационную войну против России, Запад начал проигрывать настоящую, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:49:00+03:00

2025-01-04T08:49:00+03:00

2025-01-04T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ведя информационную войну против России, Запад начал проигрывать настоящую, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Отдавая приоритет медийной войне и расшатыванию противника, НАТО проигрывает настоящую войну", — написал он.По словам аналитика, тактика России на поле боя долго высмеивалась в СМИ. Однако сейчас, отметил Дизен, западные страны начинают копировать российские инновации.В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что российская армия в ходе специальной военной операции в 2024 году освободила 4,5 тысячи квадратных километров.

https://ria.ru/20250103/gaz-1992402570.html

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