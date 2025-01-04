https://ria.ru/20250104/zakharova-1992520417.html

Захарова напомнила Блинкену о целях СВО после слов о накачке Киева оружием

Захарова напомнила Блинкену о целях СВО после слов о накачке Киева оружием - РИА Новости, 04.01.2025

Захарова напомнила Блинкену о целях СВО после слов о накачке Киева оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о заблаговременных поставках оружия Украине. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T18:42:00+03:00

2025-01-04T18:42:00+03:00

2025-01-04T20:52:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о заблаговременных поставках оружия Украине."Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британией Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны", —отметила дипломат. Именно поэтому одна из задач спецоперации — демилитаризация Украины и обеспечение безопасности России, указала Захарова.По итогам прошлого года объем американской военной помощи постсоветской республике составил почти 19,5 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с показателями 2023-го, когда киевские власти получили от Вашингтона 24,7 миллиарда долларов.Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны, но, помимо ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойных ракеты ATACMS.В ноябре в ответ на атаки украинских войск на объекты в Курской и Брянской областях с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow Россия испытала одну из новейших систем средней дальности "Орешник". По словам Путина, в случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия.

https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992501374.html

https://ria.ru/20250103/ukraina-1992347506.html

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в мире, украина, россия, сша, мария захарова, энтони блинкен, владимир путин, нато, вооруженные силы украины