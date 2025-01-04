Захарова напомнила Блинкену о целях СВО после слов о накачке Киева оружием
Захарова: США вооружали Киев до СВО, поэтому необходима демилитаризация Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о заблаговременных поставках оружия Украине.
В интервью газете NYT глава Госдепа признал, что американские власти начали вооружать киевский режим задолго до начала российской спецоперации. По его словам, это началось в сентябре 2021-го и затем вновь повторилось в декабре того же года. Украине передали ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, чтобы, как утверждает Блинкен, у нее "было все необходимое для обороны".
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"Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британией Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны", —отметила дипломат.
Именно поэтому одна из задач спецоперации — демилитаризация Украины и обеспечение безопасности России, указала Захарова.
По итогам прошлого года объем американской военной помощи постсоветской республике составил почти 19,5 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с показателями 2023-го, когда киевские власти получили от Вашингтона 24,7 миллиарда долларов.
Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны, но, помимо ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойных ракеты ATACMS.
Как отмечал президент Владимир Путин, применение ВСУ высокоточного оружия большой дальности западного производства означает прямо вовлечение НАТО в конфликт, поскольку только военные стран Североатлантического альянса могут вводить полетные задания в эти ракетные системы.
В ноябре в ответ на атаки украинских войск на объекты в Курской и Брянской областях с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow Россия испытала одну из новейших систем средней дальности "Орешник". По словам Путина, в случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия.