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В Сумской области прогремели взрывы
В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 04.01.2025
В Сумской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в поселке городского типа Ямполь Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T22:46:00+03:00
2025-01-04T22:46:00+03:00
2025-01-04T22:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в поселке городского типа Ямполь Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Ямполе в Сумской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, ямполь, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Ямполь, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области прогремели взрывы
В поселке Ямполь Сумской области Украины прогремели взрывы