https://ria.ru/20250104/vzryvy-1992532742.html

В Сумской области прогремели взрывы

В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 04.01.2025

В Сумской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в поселке городского типа Ямполь Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T22:46:00+03:00

2025-01-04T22:46:00+03:00

2025-01-04T22:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

ямполь

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_074649807a950032388c69aed1651bb2.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в поселке городского типа Ямполь Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Ямполе в Сумской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

ямполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, ямполь, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины