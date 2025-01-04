https://ria.ru/20250104/vsu-1992524868.html

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 04.01.2025

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские войска нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T19:59:00+03:00

2025-01-04T19:59:00+03:00

2025-01-04T19:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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шебекино

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в результате прилёта снаряда на территории социального объекта осколками посечён легковой автомобиль, повреждены остекление одного из зданий и линия электропередачи. В селе Безымено Грайворонского округа в результате атак дронов в двухквартирном доме выбиты окна и посечён фасад", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом. На перекрёстке дорог Черемошное — Никольское Белгородского района дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю. В селе Серетино Яковлевского округа вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения в летней кухне и пристройке к дому повреждены остекление и кровли, уточнил губернатор. Как отметил глава региона, по предварительной информации, никто не пострадал.

https://ria.ru/20250104/obstrel-1992479387.html

белгородский район

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шебекино

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происшествия, белгородский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины