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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/vsu-1992524868.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 04.01.2025
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские войска нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T19:59:00+03:00
2025-01-04T19:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в результате прилёта снаряда на территории социального объекта осколками посечён легковой автомобиль, повреждены остекление одного из зданий и линия электропередачи. В селе Безымено Грайворонского округа в результате атак дронов в двухквартирном доме выбиты окна и посечён фасад", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом. На перекрёстке дорог Черемошное — Никольское Белгородского района дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю. В селе Серетино Яковлевского округа вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения в летней кухне и пристройке к дому повреждены остекление и кровли, уточнил губернатор. Как отметил глава региона, по предварительной информации, никто не пострадал.
https://ria.ru/20250104/obstrel-1992479387.html
белгородский район
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шебекино
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происшествия, белгородский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали дронами три белгородских села

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино в результате прилёта снаряда на территории социального объекта осколками посечён легковой автомобиль, повреждены остекление одного из зданий и линия электропередачи. В селе Безымено Грайворонского округа в результате атак дронов в двухквартирном доме выбиты окна и посечён фасад", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Он добавил, что в селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом. На перекрёстке дорог Черемошное — Никольское Белгородского района дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю. В селе Серетино Яковлевского округа вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения в летней кухне и пристройке к дому повреждены остекление и кровли, уточнил губернатор.
Как отметил глава региона, по предварительной информации, никто не пострадал.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
ВСУ около ста раз атаковали Белгородскую область за сутки
Вчера, 11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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