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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 04.01.2025
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские войска нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T19:59:00+03:00
2025-01-04T19:59:00+03:00
2025-01-04T19:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в результате прилёта снаряда на территории социального объекта осколками посечён легковой автомобиль, повреждены остекление одного из зданий и линия электропередачи. В селе Безымено Грайворонского округа в результате атак дронов в двухквартирном доме выбиты окна и посечён фасад", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом. На перекрёстке дорог Черемошное — Никольское Белгородского района дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю. В селе Серетино Яковлевского округа вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения в летней кухне и пристройке к дому повреждены остекление и кровли, уточнил губернатор. Как отметил глава региона, по предварительной информации, никто не пострадал.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали дронами три белгородских села