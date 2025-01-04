https://ria.ru/20250104/vs-1992508328.html

Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.01.2025

Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска в курском приграничье нанесли поражение силам 12 украинских бригад и центра Сил специальных операций "Юг", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:17:00+03:00

2025-01-04T16:17:00+03:00

2025-01-04T16:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска в курском приграничье нанесли поражение силам 12 украинских бригад и центра Сил специальных операций "Юг", сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и центра ССО "Юг" ВСУ", — говорится в сводке. Эти боевые действия разворачивались в районах населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах сел Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское Поречное и Свердликово в Курской области, а также в районе Басовки, Беловод, Водолаги, Дружбы, Журавки, Марчихиной Буды и Юнаковки в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили:Всего за время боев на этом направлении ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность