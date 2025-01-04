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Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.01.2025
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16:17 04.01.2025 (обновлено: 16:52 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/vs-1992508328.html
Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.01.2025
Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
Российские войска в курском приграничье нанесли поражение силам 12 украинских бригад и центра Сил специальных операций "Юг", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска в курском приграничье нанесли поражение силам 12 украинских бригад и центра Сил специальных операций "Юг", сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и центра ССО "Юг" ВСУ", — говорится в сводке. Эти боевые действия разворачивались в районах населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах сел Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское Поречное и Свердликово в Курской области, а также в районе Басовки, Беловод, Водолаги, Дружбы, Журавки, Марчихиной Буды и Юнаковки в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили:Всего за время боев на этом направлении ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

МО РФ: бойцы "Севера" нанесли удары по силам 12 бригад ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС России в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска в курском приграничье нанесли поражение силам 12 украинских бригад и центра Сил специальных операций "Юг", сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и центра ССО "Юг" ВСУ", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
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Эти боевые действия разворачивались в районах населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах сел Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское Поречное и Свердликово в Курской области, а также в районе Басовки, Беловод, Водолаги, Дружбы, Журавки, Марчихиной Буды и Юнаковки в Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили:
  • более 540 солдат убитыми и ранеными;
  • четыре танка;
  • БМП;
  • бронетранспортер;
  • 25 боевых бронированных машин;
  • 49 автомобилей;
  • артиллерийское орудие;
  • четыре миномета.
Всего за время боев на этом направлении ВСУ потеряли:
  • более 47 810 военнослужащих;
  • 267 танков;
  • 205 БМП;
  • 147 бронетранспортеров;
  • 1418 боевых бронированных машин;
  • 1370 автомобилей;
  • 341 артиллерийское орудие;
  • 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS;
  • 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • семь транспортно-заряжающих машин;
  • 83 станции РЭБ;
  • 13 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • четыре РЛС ПВО;
  • 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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