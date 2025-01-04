Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
МО РФ: бойцы "Севера" нанесли удары по силам 12 бригад ВСУ в курском приграничье
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС России в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска в курском приграничье нанесли поражение силам 12 украинских бригад и центра Сил специальных операций "Юг", сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и центра ССО "Юг" ВСУ", — говорится в сводке.
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Эти боевые действия разворачивались в районах населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах сел Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское Поречное и Свердликово в Курской области, а также в районе Басовки, Беловод, Водолаги, Дружбы, Журавки, Марчихиной Буды и Юнаковки в Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили:
- более 540 солдат убитыми и ранеными;
- четыре танка;
- БМП;
- бронетранспортер;
- 25 боевых бронированных машин;
- 49 автомобилей;
- артиллерийское орудие;
- четыре миномета.
Всего за время боев на этом направлении ВСУ потеряли:
- более 47 810 военнослужащих;
- 267 танков;
- 205 БМП;
- 147 бронетранспортеров;
- 1418 боевых бронированных машин;
- 1370 автомобилей;
- 341 артиллерийское орудие;
- 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS;
- 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- семь транспортно-заряжающих машин;
- 83 станции РЭБ;
- 13 РЛС контрбатарейной борьбы;
- четыре РЛС ПВО;
- 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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