https://ria.ru/20250104/vrach-1992457062.html
Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой
Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой - РИА Новости, 04.01.2025
Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой
Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока, рассказала РИА Новости врач-флеболог... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T04:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. "Немногие из нас задумываются, что полностью плоская подошва, а это так горячо любимые девушками балетки, сандалии, угги, подходит только для ходьбы по поверхности, имеющей рельефность", - сказала Смирнова. Она отметила, что для формирования и сохранения правильного свода стопы нужно носить обувь с небольшим каблуком – супинатором. "Во время ходьбы по ровной поверхности необходим подъем пятки, иначе стопа деформируется, что приводит впоследствии к ухудшению кровотока в ногах… Для занятия спортом необходимо также ориентироваться на модели со специальными супинаторами", - добавила флеболог.
https://ria.ru/20241212/vrach-1988721749.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество
Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой
Флеболог Смирнова: обувь с плоской подошвой приводит к деформации стопы
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"Немногие из нас задумываются, что полностью плоская подошва, а это так горячо любимые девушками балетки, сандалии, угги, подходит только для ходьбы по поверхности, имеющей рельефность", - сказала Смирнова.
Она отметила, что для формирования и сохранения правильного свода стопы нужно носить обувь с небольшим каблуком – супинатором.
"Во время ходьбы по ровной поверхности необходим подъем пятки, иначе стопа деформируется, что приводит впоследствии к ухудшению кровотока в ногах… Для занятия спортом необходимо также ориентироваться на модели со специальными супинаторами", - добавила флеболог.