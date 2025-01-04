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Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой - РИА Новости, 04.01.2025
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04:00 04.01.2025 (обновлено: 12:00 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/vrach-1992457062.html
Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой
Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой - РИА Новости, 04.01.2025
Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой
Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока, рассказала РИА Новости врач-флеболог... РИА Новости, 04.01.2025
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. "Немногие из нас задумываются, что полностью плоская подошва, а это так горячо любимые девушками балетки, сандалии, угги, подходит только для ходьбы по поверхности, имеющей рельефность", - сказала Смирнова. Она отметила, что для формирования и сохранения правильного свода стопы нужно носить обувь с небольшим каблуком – супинатором. "Во время ходьбы по ровной поверхности необходим подъем пятки, иначе стопа деформируется, что приводит впоследствии к ухудшению кровотока в ногах… Для занятия спортом необходимо также ориентироваться на модели со специальными супинаторами", - добавила флеболог.
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москва, общество
Москва, Общество
Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой

Флеболог Смирнова: обувь с плоской подошвой приводит к деформации стопы

© Getty Images / Marina CavusogluДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Getty Images / Marina Cavusoglu
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"Немногие из нас задумываются, что полностью плоская подошва, а это так горячо любимые девушками балетки, сандалии, угги, подходит только для ходьбы по поверхности, имеющей рельефность", - сказала Смирнова.
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Она отметила, что для формирования и сохранения правильного свода стопы нужно носить обувь с небольшим каблуком – супинатором.
"Во время ходьбы по ровной поверхности необходим подъем пятки, иначе стопа деформируется, что приводит впоследствии к ухудшению кровотока в ногах… Для занятия спортом необходимо также ориентироваться на модели со специальными супинаторами", - добавила флеболог.
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