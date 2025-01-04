https://ria.ru/20250104/vrach-1992457062.html

Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой

Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой - РИА Новости, 04.01.2025

Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой

Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока, рассказала РИА Новости врач-флеболог... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T04:00:00+03:00

2025-01-04T04:00:00+03:00

2025-01-04T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. "Немногие из нас задумываются, что полностью плоская подошва, а это так горячо любимые девушками балетки, сандалии, угги, подходит только для ходьбы по поверхности, имеющей рельефность", - сказала Смирнова. Она отметила, что для формирования и сохранения правильного свода стопы нужно носить обувь с небольшим каблуком – супинатором. "Во время ходьбы по ровной поверхности необходим подъем пятки, иначе стопа деформируется, что приводит впоследствии к ухудшению кровотока в ногах… Для занятия спортом необходимо также ориентироваться на модели со специальными супинаторами", - добавила флеболог.

https://ria.ru/20241212/vrach-1988721749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество