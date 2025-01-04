https://ria.ru/20250104/voronezh-1992527903.html

В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки беспилотника

В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025

В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки беспилотника

На территории Левобережного района Воронежа ввели режим ЧС для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T21:02:00+03:00

2025-01-04T21:02:00+03:00

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происшествия

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ВОРОНЕЖ, 4 янв — РИА Новости. На территории Левобережного района Воронежа ввели режим ЧС для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин. "После завершения всех работ оценим масштаб повреждений и уже сегодня начнем закрытие контура. Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС", — написал он.Мэр уточнил, что эта мера поможет в кратчайшие сроки осуществить процедуры и определить подрядчика работ. Для местных жителей никаких ограничений не будет, подчеркнул он.Днем в субботу несколько беспилотников упали на территорию жилых домов в Левобережном районе Воронежа. В результате были повреждены окна в ряде квартир. Жителей трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР.

https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992470348.html

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происшествия, воронеж