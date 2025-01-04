Рейтинг@Mail.ru
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 04.01.2025 (обновлено: 21:13 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/voronezh-1992527903.html
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки беспилотника
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки беспилотника
На территории Левобережного района Воронежа ввели режим ЧС для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T21:02:00+03:00
2025-01-04T21:13:00+03:00
происшествия
воронеж
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992515084_0:348:881:844_1920x0_80_0_0_32981521337ef563d201139e1895fb09.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 янв — РИА Новости. На территории Левобережного района Воронежа ввели режим ЧС для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин. "После завершения всех работ оценим масштаб повреждений и уже сегодня начнем закрытие контура. Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС", — написал он.Мэр уточнил, что эта мера поможет в кратчайшие сроки осуществить процедуры и определить подрядчика работ. Для местных жителей никаких ограничений не будет, подчеркнул он.Днем в субботу несколько беспилотников упали на территорию жилых домов в Левобережном районе Воронежа. В результате были повреждены окна в ряде квартир. Жителей трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР.
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992470348.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992515084_0:234:881:895_1920x0_80_0_0_399b284f94e7041972950c5199fac9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж, Специальная военная операция на Украине
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки беспилотника

Петрин: в Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки беспилотника

© Фото : Гусев/TelegramЖители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж
Жители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Гусев/Telegram
Жители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 4 янв — РИА Новости. На территории Левобережного района Воронежа ввели режим ЧС для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин.
«
"После завершения всех работ оценим масштаб повреждений и уже сегодня начнем закрытие контура. Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС", — написал он.
Мэр уточнил, что эта мера поможет в кратчайшие сроки осуществить процедуры и определить подрядчика работ. Для местных жителей никаких ограничений не будет, подчеркнул он.
Днем в субботу несколько беспилотников упали на территорию жилых домов в Левобережном районе Воронежа. В результате были повреждены окна в ряде квартир. Жителей трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Ленинградской области сбили четыре украинских беспилотника
Вчера, 09:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала