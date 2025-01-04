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В Германии выступили с неожиданным заявлением по Украине
В Германии выступили с неожиданным заявлением по Украине - РИА Новости, 04.01.2025
В Германии выступили с неожиданным заявлением по Украине
Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер не исключил отправки немецких войск на Украину, его слова... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:12:00+03:00
2025-01-04T16:12:00+03:00
2025-01-04T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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германия
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анналена бербок
кайя каллас
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олаф шольц
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер не исключил отправки немецких войск на Украину, его слова приводит польское издание Rzeczpospolita."Германия обязана вторгнуться на Украину в нужный момент с хорошо оснащенными войсками, и исключать этот вариант было бы безрассудно", — говорится в материале.Депутат подчеркнул, что "будучи сильнейшей экономикой Европы, Германия должна быть готова внести значительный вклад" в урегулирование конфликта. По его мнению, альтернативы размещению немецких войск на Украине не существует.В начале декабря немецкие СМИ сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину для обеспечения перемирия. Однако, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, министр ограничилась лишь общими словами и не говорила напрямую об этом. Тогда же новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не рассматривает эту инициативу. В пятницу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине сейчас не актуален.
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в мире, германия, украина, анналена бербок, кайя каллас, европа, олаф шольц, хдс/хсс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Анналена Бербок, Кайя Каллас, Европа, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
В Германии выступили с неожиданным заявлением по Украине
Оппозиция Германии допустила размещение немецких сил на Украине