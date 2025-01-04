https://ria.ru/20250104/vks-1992455960.html

ВКС провели более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами

ВКС провели более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами - РИА Новости, 04.01.2025

ВКС провели более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами

Космические войска ВКС России провели более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами в 2024 году, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T03:16:00+03:00

2025-01-04T03:16:00+03:00

2025-01-04T03:16:00+03:00

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Космические войска ВКС России провели более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами в 2024 году, сообщили в Минобороны РФ. "Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил России провели в 2024 году более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами. Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства они выполнили более 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами", - отметили в ведомстве. Кроме того, в рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. В министерстве также отметили, что в Космических войсках активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова. "Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20241223/vks-1990701842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии