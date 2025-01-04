https://ria.ru/20250104/video-1992501029.html
Появилось видео с признанием россиян, готовивших теракт в Екатеринбурге
Появилось видео с признанием россиян, готовивших теракт в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.01.2025
Появилось видео с признанием россиян, готовивших теракт в Екатеринбурге
ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт в Екатеринбурге. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T15:02:00+03:00
2025-01-04T15:02:00+03:00
2025-01-04T15:15:00+03:00
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт в Екатеринбурге.ФСБ сообщила, что задержала четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в РФ террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге.Один из задержанных рассказал, что в августе 2024 года стал приверженцем нацистской идеологии."Подписался в Telegram на неонацистские каналы, после чего прочитал в этих же каналах, что нужно совершать действия против полиции. Работая курьером, заметил в одном из районов города полицейскую машину, припаркованную у автосервиса, после чего у меня появился умысел ее поджечь", - признался он."Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины... После чего у меня появилась идея сделать взрывчатые вещества и протестировать взрывчатые вещества. Я попросил своего друга мне в этом помочь", - добавил задержанный.Другой задержанный признал, что первый молодой человек "попросил помочь ему сделать таймер, для чего - не сказал"."Потом мы приехали к нему на квартиру 1 или 2 января, где я сделал таймер, также помог ему сделать взрывчатые вещества", - рассказал он.
https://ria.ru/20241227/terakt-1991644185.html
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Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
2025-01-04T15:02
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екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Появилось видео с признанием россиян, готовивших теракт в Екатеринбурге
ФСБ обнародовала видео с признанием россиян, готовивших теракт в Екатеринбурге
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт в Екатеринбурге.
ФСБ
сообщила, что задержала четырех граждан России
2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в РФ террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге
.
Один из задержанных рассказал, что в августе 2024 года стал приверженцем нацистской идеологии.
"Подписался в Telegram на неонацистские каналы, после чего прочитал в этих же каналах, что нужно совершать действия против полиции. Работая курьером, заметил в одном из районов города полицейскую машину, припаркованную у автосервиса, после чего у меня появился умысел ее поджечь", - признался он.
"Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины... После чего у меня появилась идея сделать взрывчатые вещества и протестировать взрывчатые вещества. Я попросил своего друга мне в этом помочь", - добавил задержанный.
Другой задержанный признал, что первый молодой человек "попросил помочь ему сделать таймер, для чего - не сказал".
"Потом мы приехали к нему на квартиру 1 или 2 января, где я сделал таймер, также помог ему сделать взрывчатые вещества", - рассказал он.