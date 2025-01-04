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На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба - РИА Новости, 04.01.2025
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06:48 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/vashington-1992461777.html
На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба
На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба - РИА Новости, 04.01.2025
На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба
Четыре человека были госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T06:48:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека были госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает местная полиция. "Взрослый мужчина и взрослая женщина, обнаруженные на месте преступления, были транспортированы в сознании и с нормальным дыханием. В больницу прибыли еще двое мужчин… детективы находятся на месте преступления и ведут расследование", - говорится в заявлении, распространенном полицией.
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в мире, вашингтон (штат)
В мире, Вашингтон (штат)
На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба

После стрельбы на северо-востоке Вашингтона госпитализировали четырех человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека были госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает местная полиция.
"Взрослый мужчина и взрослая женщина, обнаруженные на месте преступления, были транспортированы в сознании и с нормальным дыханием. В больницу прибыли еще двое мужчин… детективы находятся на месте преступления и ведут расследование", - говорится в заявлении, распространенном полицией.
Сотрудники полиции США около клуба Amazura в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы
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