https://ria.ru/20250104/vashington-1992461777.html

На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба

На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба - РИА Новости, 04.01.2025

На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба

Четыре человека были госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T06:48:00+03:00

2025-01-04T06:48:00+03:00

2025-01-04T06:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека были госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает местная полиция. "Взрослый мужчина и взрослая женщина, обнаруженные на месте преступления, были транспортированы в сознании и с нормальным дыханием. В больницу прибыли еще двое мужчин… детективы находятся на месте преступления и ведут расследование", - говорится в заявлении, распространенном полицией.

https://ria.ru/20250102/strelba-1992290248.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат)