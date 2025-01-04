https://ria.ru/20250104/vashington-1992461777.html
На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба
На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба - РИА Новости, 04.01.2025
На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба
Четыре человека были госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T06:48:00+03:00
2025-01-04T06:48:00+03:00
2025-01-04T06:48:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека были госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает местная полиция. "Взрослый мужчина и взрослая женщина, обнаруженные на месте преступления, были транспортированы в сознании и с нормальным дыханием. В больницу прибыли еще двое мужчин… детективы находятся на месте преступления и ведут расследование", - говорится в заявлении, распространенном полицией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат)
На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба
После стрельбы на северо-востоке Вашингтона госпитализировали четырех человек
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека были госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает местная полиция.
"Взрослый мужчина и взрослая женщина, обнаруженные на месте преступления, были транспортированы в сознании и с нормальным дыханием. В больницу прибыли еще двое мужчин… детективы находятся на месте преступления и ведут расследование", - говорится в заявлении, распространенном полицией.