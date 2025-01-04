https://ria.ru/20250104/upts-1992504997.html

Украинские музеи портят имидж страны в христианском мире, заявили в УПЦ

Украинские музеи портят имидж страны в христианском мире, заявили в УПЦ - РИА Новости, 04.01.2025

Украинские музеи портят имидж страны в христианском мире, заявили в УПЦ

Действия музейных учреждений Украины в православных святынях портят имидж страны в христианском мире, заявила председатель Синодального отдела Украинской... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T15:44:00+03:00

2025-01-04T15:44:00+03:00

2025-01-04T15:44:00+03:00

украина

иерусалим

афон (гора)

владимир зеленский

украинская православная церковь

московский патриархат

служба безопасности украины

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Действия музейных учреждений Украины в православных святынях портят имидж страны в христианском мире, заявила председатель Синодального отдела Украинской православной церкви (УПЦ) "Церковь и культура" игуменья Серафима в письме к министру культуры Николаю Точицкому. "Очень большую тревогу вызывает ложное отношение музейных учреждений, в стенах которых находятся православные храмы и монастыри, к этим святыням. С тех пор, как у них в последнее время началась прекращаться литургическая и монашеская жизнь, когда они закрыли свои врата для наших верующих, резко изменились тенденции их надлежащего использования. Теперь там проводятся концерты, шоу, светские мероприятия", - говорится в тексте обращения, опубликованном в Telegram-канале УПЦ. По словам Серафимы, действия властей Украины нарушают нормы хранения древних памятников христианской истории и культуры. "Бешеный грохот рок-концертов, топот и подскакивания танцоров под древними сводами разрушают росписи и фрески, влияют на состояние штукатурки, стен и пола. Не говоря уже о том, что многими людьми такое отношение к всемирно известным православным святыням, история которых восходит к древнейшим временам существования христианства в Украине, воспринимается как кощунство и святотатство", - отмечает она. Как говорится в письме, в Киево-Печерском и Черниговском заповедниках запретили посещать верующим пещеры бесплатно, лишь за деньги. А о святых мощах, которые для православных являются источником благодати Божией, чиновники говорят только как об экспонатах, игнорируя их духовную сущность. "Эти реалии вызывают сравнение с временами господства богоборческого советского режима. Лишь тогда верующим запрещалось посещать свои святыни. Кроме этого, чиновники некоторых учреждений разжигают религиозную вражду, клеймят и оскорбляют верующих по религиозному признаку, что противоречит нормам украинского законодательства. Подобного отношения нет нигде в православном мире: ни в Иерусалиме, ни на Афоне, ни в Метеорах, ни на горе Синай, ни в Румынии, Болгарии, Греции, Кипре, других странах, где существуют древние очаги православной духовности. Даже мусульманские государства, использующие древние христианские комплексы как мечети, не совершают подобных действий, уважая их сакральное значение", - уточняется в письме. Серафима призвала Точицкого обратить внимание на вышеназванные факты и тенденции, вызвавшие такой широкий резонанс. "Подобные действия вредят интересам государства и общества, формируют негативную реакцию в православном мире, портят имидж Украины в международной христианской среде", - указала она. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250104/upts-1992494407.html

https://ria.ru/20241213/upts-1989094465.html

https://ria.ru/20241120/upts-1984911391.html

украина

иерусалим

афон (гора)

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украина, иерусалим, афон (гора), владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины