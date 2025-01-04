Рейтинг@Mail.ru
В ТЦК в Запорожье забаррикадировались несколько мужчин - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/ukraina-1992536348.html
В ТЦК в Запорожье забаррикадировались несколько мужчин
В ТЦК в Запорожье забаррикадировались несколько мужчин - РИА Новости, 04.01.2025
В ТЦК в Запорожье забаррикадировались несколько мужчин
Несколько мужчин забаррикадировались в помещении территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в подконтрольном ВСУ городе... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T23:48:00+03:00
2025-01-04T23:48:00+03:00
в мире
запорожье
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_cb8a867de335f7886cee812024230304.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Несколько мужчин забаррикадировались в помещении территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, работники учреждения, пытаясь взломать дверь, применили газ, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В одном из запорожских военкоматов мужчины забаррикадировались в помещении. Работники военкомата, пытаясь взломать дверь, применили газ", - пишет издание. Судя по всему, речь идет о противостоянии с мобилизованными, уточняет издание. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990303994.html
запорожье
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ddc09d16b54cfb9647dae2265448b5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В ТЦК в Запорожье забаррикадировались несколько мужчин

В ТЦК в Запорожье применили газ против забаррикадировавшихся в помещении мужчин

© РИА Новости / Виталий Залесский | Перейти в медиабанкСотрудник украинской полиции
Сотрудник украинской полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в медиабанк
Сотрудник украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Несколько мужчин забаррикадировались в помещении территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, работники учреждения, пытаясь взломать дверь, применили газ, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В одном из запорожских военкоматов мужчины забаррикадировались в помещении. Работники военкомата, пытаясь взломать дверь, применили газ", - пишет издание.
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
11 декабря 2024, 10:32
Судя по всему, речь идет о противостоянии с мобилизованными, уточняет издание.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Сотрудники ТЦК - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Украинский пленный рассказал об усилении рейдов ТЦК в Харькове
20 декабря 2024, 05:53
 
В миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала