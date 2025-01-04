https://ria.ru/20250104/ukraina-1992536348.html

В ТЦК в Запорожье забаррикадировались несколько мужчин

В ТЦК в Запорожье забаррикадировались несколько мужчин - РИА Новости, 04.01.2025

В ТЦК в Запорожье забаррикадировались несколько мужчин

Несколько мужчин забаррикадировались в помещении территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в подконтрольном ВСУ городе... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T23:48:00+03:00

2025-01-04T23:48:00+03:00

2025-01-04T23:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Несколько мужчин забаррикадировались в помещении территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, работники учреждения, пытаясь взломать дверь, применили газ, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В одном из запорожских военкоматов мужчины забаррикадировались в помещении. Работники военкомата, пытаясь взломать дверь, применили газ", - пишет издание. Судя по всему, речь идет о противостоянии с мобилизованными, уточняет издание. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990303994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, запорожская область, украина, вооруженные силы украины