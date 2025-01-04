https://ria.ru/20250104/ukraina-1992506860.html

"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ

"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025

"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ

Экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел заявил об угрозе обвала фронта, его слова приводит издание "Страна.ua". Военный отметил, что на поле боя сейчас... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:02:00+03:00

2025-01-04T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел заявил об угрозе обвала фронта, его слова приводит издание "Страна.ua". Военный отметил, что на поле боя сейчас складывается критическая ситуация. "Если ничего не изменится, то в лучшем случае мы продолжим тактически терять территорию, в худшем – мы начнем терять территорию оперативно, пол-области. Тактически – 20 км, оперативно – 100 км, а стратегически – 500 км", — сказал он. Кроме того, военный раскритиковал украинское командование, обвинив его в том, что оно после 2022 года бездарно потеряло лучший элитный боевой потенциал мотивированных патриотических украинцев, пришедших в армию. Накануне, Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года. На этой неделе, главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250104/zelenskiy-1992466359.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины