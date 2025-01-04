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"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 04.01.2025 (обновлено: 16:03 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/ukraina-1992506860.html
"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ
"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ
Экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел заявил об угрозе обвала фронта, его слова приводит издание "Страна.ua". Военный отметил, что на поле боя сейчас... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:02:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел заявил об угрозе обвала фронта, его слова приводит издание "Страна.ua". Военный отметил, что на поле боя сейчас складывается критическая ситуация. "Если ничего не изменится, то в лучшем случае мы продолжим тактически терять территорию, в худшем – мы начнем терять территорию оперативно, пол-области. Тактически – 20 км, оперативно – 100 км, а стратегически – 500 км", — сказал он. Кроме того, военный раскритиковал украинское командование, обвинив его в том, что оно после 2022 года бездарно потеряло лучший элитный боевой потенциал мотивированных патриотических украинцев, пришедших в армию. Накануне, Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года. На этой неделе, главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20250104/zelenskiy-1992466359.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ

Экс-комбриг ВСУ Козел заявил о критической ситуации на фронте

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел заявил об угрозе обвала фронта, его слова приводит издание "Страна.ua".

Военный отметил, что на поле боя сейчас складывается критическая ситуация.
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"Если ничего не изменится, то в лучшем случае мы продолжим тактически терять территорию, в худшем – мы начнем терять территорию оперативно, пол-области. Тактически – 20 км, оперативно – 100 км, а стратегически – 500 км", — сказал он.

Кроме того, военный раскритиковал украинское командование, обвинив его в том, что оно после 2022 года бездарно потеряло лучший элитный боевой потенциал мотивированных патриотических украинцев, пришедших в армию.

Накануне, Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.

На этой неделе, главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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