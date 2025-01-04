"В лучшем случае". На Украине выступили с серьезным предупреждением о ВСУ
Экс-комбриг ВСУ Козел заявил о критической ситуации на фронте
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел заявил об угрозе обвала фронта, его слова приводит издание "Страна.ua".
Военный отметил, что на поле боя сейчас складывается критическая ситуация.
Военный отметил, что на поле боя сейчас складывается критическая ситуация.
"Если ничего не изменится, то в лучшем случае мы продолжим тактически терять территорию, в худшем – мы начнем терять территорию оперативно, пол-области. Тактически – 20 км, оперативно – 100 км, а стратегически – 500 км", — сказал он.
Кроме того, военный раскритиковал украинское командование, обвинив его в том, что оно после 2022 года бездарно потеряло лучший элитный боевой потенциал мотивированных патриотических украинцев, пришедших в армию.
Накануне, Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.
На этой неделе, главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.
Кроме того, военный раскритиковал украинское командование, обвинив его в том, что оно после 2022 года бездарно потеряло лучший элитный боевой потенциал мотивированных патриотических украинцев, пришедших в армию.
Накануне, Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года.
На этой неделе, главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.