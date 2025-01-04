Экс-премьер рассказал, как украинцы наказывают киевский режим
Азаров: украинцы наказывают киевский режим, сокращая переводы из-за границы
© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра доллара США и монета гривны Украины
Денежная купюра доллара США и монета гривны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, сокращая денежные переводы из-за границы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, продолжая сокращать переводы на Украину из-за границы. В 2021 году украинцы перевели домой рекордные 15 миллиардов долларов. Киевский режим надеялся, что с каждым годом эта цифра будет расти. Но его прогноз не оправдался. В 2022 году украинцы перевели на Украину уже 12,5 миллиарда долларов, в 2023 году и того меньше – 11,5 миллиарда долларов", - написал Азаров.
По его словам, в 2024 году тенденция продолжилась. Так, за первые пять месяцев прошлого года украинцы перевели на 376 миллионов долларов или 8,59% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Последние месяцы 2024 года продемонстрировали сокращение сумм переводов.
"Количество желающих возвращаться на Украину сокращается день ото дня. Все больше украинцев перестают считать Украину своим домом из-за диктатуры Зеленского и ужесточающейся могилизации", - добавил Азаров.