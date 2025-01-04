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Экс-премьер рассказал, как украинцы наказывают киевский режим - РИА Новости, 04.01.2025
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13:33 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/ukraina-1992491937.html
Экс-премьер рассказал, как украинцы наказывают киевский режим
Экс-премьер рассказал, как украинцы наказывают киевский режим - РИА Новости, 04.01.2025
Экс-премьер рассказал, как украинцы наказывают киевский режим
Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, сокращая денежные переводы из-за границы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:33:00+03:00
2025-01-04T13:33:00+03:00
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, сокращая денежные переводы из-за границы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, продолжая сокращать переводы на Украину из-за границы. В 2021 году украинцы перевели домой рекордные 15 миллиардов долларов. Киевский режим надеялся, что с каждым годом эта цифра будет расти. Но его прогноз не оправдался. В 2022 году украинцы перевели на Украину уже 12,5 миллиарда долларов, в 2023 году и того меньше – 11,5 миллиарда долларов", - написал Азаров. По его словам, в 2024 году тенденция продолжилась. Так, за первые пять месяцев прошлого года украинцы перевели на 376 миллионов долларов или 8,59% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Последние месяцы 2024 года продемонстрировали сокращение сумм переводов. "Количество желающих возвращаться на Украину сокращается день ото дня. Все больше украинцев перестают считать Украину своим домом из-за диктатуры Зеленского и ужесточающейся могилизации", - добавил Азаров.
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в мире, украина, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Николай Азаров (политик)
Экс-премьер рассказал, как украинцы наказывают киевский режим

Азаров: украинцы наказывают киевский режим, сокращая переводы из-за границы

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра доллара США и монета гривны Украины
Денежная купюра доллара США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежная купюра доллара США и монета гривны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, сокращая денежные переводы из-за границы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, продолжая сокращать переводы на Украину из-за границы. В 2021 году украинцы перевели домой рекордные 15 миллиардов долларов. Киевский режим надеялся, что с каждым годом эта цифра будет расти. Но его прогноз не оправдался. В 2022 году украинцы перевели на Украину уже 12,5 миллиарда долларов, в 2023 году и того меньше – 11,5 миллиарда долларов", - написал Азаров.
По его словам, в 2024 году тенденция продолжилась. Так, за первые пять месяцев прошлого года украинцы перевели на 376 миллионов долларов или 8,59% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Последние месяцы 2024 года продемонстрировали сокращение сумм переводов.
"Количество желающих возвращаться на Украину сокращается день ото дня. Все больше украинцев перестают считать Украину своим домом из-за диктатуры Зеленского и ужесточающейся могилизации", - добавил Азаров.
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В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)
 
 
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