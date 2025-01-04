https://ria.ru/20250104/ukraina-1992491937.html

Экс-премьер рассказал, как украинцы наказывают киевский режим

Экс-премьер рассказал, как украинцы наказывают киевский режим - РИА Новости, 04.01.2025

Экс-премьер рассказал, как украинцы наказывают киевский режим

Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, сокращая денежные переводы из-за границы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T13:33:00+03:00

2025-01-04T13:33:00+03:00

2025-01-04T13:33:00+03:00

в мире

украина

николай азаров (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_138:0:2965:1590_1920x0_80_0_0_d5365f1a81a9df6ccba28683bc0b7b28.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, сокращая денежные переводы из-за границы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Украинцы продолжают наказывать киевский режим гривной, продолжая сокращать переводы на Украину из-за границы. В 2021 году украинцы перевели домой рекордные 15 миллиардов долларов. Киевский режим надеялся, что с каждым годом эта цифра будет расти. Но его прогноз не оправдался. В 2022 году украинцы перевели на Украину уже 12,5 миллиарда долларов, в 2023 году и того меньше – 11,5 миллиарда долларов", - написал Азаров. По его словам, в 2024 году тенденция продолжилась. Так, за первые пять месяцев прошлого года украинцы перевели на 376 миллионов долларов или 8,59% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Последние месяцы 2024 года продемонстрировали сокращение сумм переводов. "Количество желающих возвращаться на Украину сокращается день ото дня. Все больше украинцев перестают считать Украину своим домом из-за диктатуры Зеленского и ужесточающейся могилизации", - добавил Азаров.

https://ria.ru/20250103/natsbank-1992417049.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай азаров (политик)