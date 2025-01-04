https://ria.ru/20250104/ukraina-1992467771.html
"Пулей в затылок": на Украине рассказали о массовых расстрелах
"Пулей в затылок": на Украине рассказали о массовых расстрелах - РИА Новости, 04.01.2025
"Пулей в затылок": на Украине рассказали о массовых расстрелах
Силовики на Украине массово расстреливают противников киевского режима, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:31:00+03:00
2025-01-04T09:31:00+03:00
2025-01-04T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Силовики на Украине массово расстреливают противников киевского режима, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту*."Сегодня режим Зеленского использует ТЦК (военкоматы. — Прим. ред.) и отправку людей на фронт как инструмент давления и истребления несогласных и людей, обличающих репрессивную машину Зеленского. Этих людей, отправляя на фронт, сразу же, конечно, убивают сами представители военных структур", — утверждает он.По словам политика, альтернативой этому становится отправка на передовую без обучения и защиты, где они становятся "мясом". Как отметил Дмитрук, такое случается гораздо реже."Чаще их убивают еще до — просто пулей в затылок или в спину", — сказал он, добавив, что виновные в массовых убийствах понесут наказание лишь после смены режима.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Пулей в затылок": на Украине рассказали о массовых расстрелах
Депутат Рады Дмитрук: на Украине массово расстреливают противников режима
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Силовики на Украине массово расстреливают противников киевского режима, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«
"Сегодня режим Зеленского использует ТЦК (военкоматы. — Прим. ред.) и отправку людей на фронт как инструмент давления и истребления несогласных и людей, обличающих репрессивную машину Зеленского. Этих людей, отправляя на фронт, сразу же, конечно, убивают сами представители военных структур", — утверждает он.
По словам политика, альтернативой этому становится отправка на передовую без обучения и защиты, где они становятся "мясом". Как отметил Дмитрук, такое случается гораздо реже.
«
"Чаще их убивают еще до — просто пулей в затылок или в спину", — сказал он, добавив, что виновные в массовых убийствах понесут наказание лишь после смены режима.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.