https://ria.ru/20250104/ukraina-1992464641.html

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 04.01.2025

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели более трех сотен взрывов, пострадали объекты инфраструктуры, заявил в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:12:00+03:00

2025-01-04T08:12:00+03:00

2025-01-04T09:49:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели более трех сотен взрывов, пострадали объекты инфраструктуры, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной госадминистрации Иван Федоров.По его словам, взрывов было не менее 340, ударам подверглись 13 населенных пунктов. Поступили сообщения о разрушении нескольких объектов инфраструктуры, добавил Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины