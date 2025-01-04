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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 04.01.2025 (обновлено: 09:49 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/ukraina-1992464641.html
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 04.01.2025
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели более трех сотен взрывов, пострадали объекты инфраструктуры, заявил в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:12:00+03:00
2025-01-04T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели более трех сотен взрывов, пострадали объекты инфраструктуры, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной госадминистрации Иван Федоров.По его словам, взрывов было не менее 340, ударам подверглись 13 населенных пунктов. Поступили сообщения о разрушении нескольких объектов инфраструктуры, добавил Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели более трех сотен взрывов, пострадали объекты инфраструктуры, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной госадминистрации Иван Федоров.
По его словам, взрывов было не менее 340, ударам подверглись 13 населенных пунктов.
Поступили сообщения о разрушении нескольких объектов инфраструктуры, добавил Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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