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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 04.01.2025
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели более трех сотен взрывов, пострадали объекты инфраструктуры, заявил в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:12:00+03:00
2025-01-04T08:12:00+03:00
2025-01-04T09:49:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели более трех сотен взрывов, пострадали объекты инфраструктуры, заявил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной госадминистрации Иван Федоров.По его словам, взрывов было не менее 340, ударам подверглись 13 населенных пунктов. Поступили сообщения о разрушении нескольких объектов инфраструктуры, добавил Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины
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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры