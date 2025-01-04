https://ria.ru/20250104/ukraina-1992455028.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2025
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T02:45:00+03:00
2025-01-04T02:45:00+03:00
2025-01-04T02:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Житомирской области тревога была объявлена в 0.32 мск, в Винницкой – в 2.13, в Хмельницкой – в 2.18. Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, хмельницкий (город), россия, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
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В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях объявили воздушную тревогу