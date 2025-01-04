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В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2025
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00:17 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/ukraina-1992450576.html
В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2025
В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:17:00+03:00
2025-01-04T00:17:00+03:00
в мире
киев
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Харьковской и Днепропетровской областях была объявлена в 23.38 мск, в Киеве – в 00.01 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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днепропетровская область
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в мире, киев, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Харьковской и Днепропетровской областях была объявлена в 23.38 мск, в Киеве – в 00.01 мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреКиевДнепропетровская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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