https://ria.ru/20250104/ukraina-1992450576.html
В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2025
В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:17:00+03:00
2025-01-04T00:17:00+03:00
2025-01-04T00:17:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Харьковской и Днепропетровской областях была объявлена в 23.38 мск, в Киеве – в 00.01 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу