https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html

Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР

Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР - РИА Новости, 05.01.2025

Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР

РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами в ДНР, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и пострадали сотрудники агентства. РИА Новости, 05.01.2025

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александр мартемьянов

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами в ДНР, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и пострадали сотрудники агентства. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток. Как передаёт корреспондент РИА Новости, украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Пострадавшие журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

https://ria.ru/20250104/oon-1992529833.html

россия

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Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства. 2025-01-04T22:54 true PT0M04S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, известия, риа новости, александр мартемьянов