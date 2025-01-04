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Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 04.01.2025 (обновлено: 01:52 05.01.2025)
https://ria.ru/20250104/udar-1992533701.html
Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР
Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР - РИА Новости, 05.01.2025
Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами в ДНР, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и пострадали сотрудники агентства. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T22:54:00+03:00
2025-01-05T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
известия
риа новости
александр мартемьянов
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами в ДНР, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и пострадали сотрудники агентства. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток. Как передаёт корреспондент РИА Новости, украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения. При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Пострадавшие журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
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Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, известия, риа новости, александр мартемьянов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Известия, РИА Новости, Александр Мартемьянов
Появилось видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР

РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по журналистам в ДНР

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами в ДНР, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и пострадали сотрудники агентства.
На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.
При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Пострадавшие журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии.
В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияИзвестияРИА НовостиАлександр Мартемьянов
 
 
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