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В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза - РИА Новости, 04.01.2025
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14:59 04.01.2025 (обновлено: 15:00 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/ubiystvo-1992500485.html
В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза
В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза - РИА Новости, 04.01.2025
В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза
Пожилой мужчина, переодевшийся в Деда Мороза и застреливший предпринимателя в магазине в Чувашии, арестован на два месяца, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:59:00+03:00
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происшествия
россия
канаш
дед мороз
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина, переодевшийся в Деда Мороза и застреливший предпринимателя в магазине в Чувашии, арестован на два месяца, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, днём 2 декабря 71-летний житель села Вутабоси, одетый в костюм Деда Мороза, на почве личных неприязненных отношений застрелил из огнестрельного оружия хозяина магазина в городе Канаш. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемый в убийстве был задержан 3 декабря. "Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991838687.html
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Момент убийства бизнесмена в Чувашии
В городе Канаш в Чувашии мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена, сообщило следственное управление СК по Чувашии. Нападение произошло днем накануне в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина. От полученных ранений тот умер на месте, а злоумышленник скрылся. Предполагаемой причиной убийства стал денежный долг.
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происшествия, россия, канаш, дед мороз, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Канаш, Дед Мороз, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза

В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза и убившего бизнесмена

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина, переодевшийся в Деда Мороза и застреливший предпринимателя в магазине в Чувашии, арестован на два месяца, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, днём 2 декабря 71-летний житель села Вутабоси, одетый в костюм Деда Мороза, на почве личных неприязненных отношений застрелил из огнестрельного оружия хозяина магазина в городе Канаш. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемый в убийстве был задержан 3 декабря.
"Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияРоссияКанашДед МорозСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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