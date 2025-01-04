https://ria.ru/20250104/ubiystvo-1992500485.html
В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза
В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза - РИА Новости, 04.01.2025
В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза
Пожилой мужчина, переодевшийся в Деда Мороза и застреливший предпринимателя в магазине в Чувашии, арестован на два месяца, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:59:00+03:00
2025-01-04T14:59:00+03:00
2025-01-04T15:00:00+03:00
происшествия
россия
канаш
дед мороз
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992420122_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_855d49abdc45962db9df013030d4eb84.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина, переодевшийся в Деда Мороза и застреливший предпринимателя в магазине в Чувашии, арестован на два месяца, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, днём 2 декабря 71-летний житель села Вутабоси, одетый в костюм Деда Мороза, на почве личных неприязненных отношений застрелил из огнестрельного оружия хозяина магазина в городе Канаш. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемый в убийстве был задержан 3 декабря. "Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991838687.html
россия
канаш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992420122_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28c2496641f06c618f6c836e4133d83b.jpg
Момент убийства бизнесмена в Чувашии
В городе Канаш в Чувашии мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена, сообщило следственное управление СК по Чувашии.
Нападение произошло днем накануне в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина. От полученных ранений тот умер на месте, а злоумышленник скрылся. Предполагаемой причиной убийства стал денежный долг.
2025-01-04T14:59
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, канаш, дед мороз, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Канаш, Дед Мороз, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза
В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза и убившего бизнесмена