https://ria.ru/20250104/ubiystvo-1992500485.html

В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза

В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза - РИА Новости, 04.01.2025

В Чувашии арестовали мужчину, переодевшегося в Деда Мороза

Пожилой мужчина, переодевшийся в Деда Мороза и застреливший предпринимателя в магазине в Чувашии, арестован на два месяца, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:59:00+03:00

2025-01-04T14:59:00+03:00

2025-01-04T15:00:00+03:00

происшествия

россия

канаш

дед мороз

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина, переодевшийся в Деда Мороза и застреливший предпринимателя в магазине в Чувашии, арестован на два месяца, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, днём 2 декабря 71-летний житель села Вутабоси, одетый в костюм Деда Мороза, на почве личных неприязненных отношений застрелил из огнестрельного оружия хозяина магазина в городе Канаш. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемый в убийстве был задержан 3 декабря. "Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991838687.html

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Момент убийства бизнесмена в Чувашии В городе Канаш в Чувашии мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена, сообщило следственное управление СК по Чувашии. Нападение произошло днем накануне в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина. От полученных ранений тот умер на месте, а злоумышленник скрылся. Предполагаемой причиной убийства стал денежный долг. 2025-01-04T14:59 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, канаш, дед мороз, следственный комитет россии (ск рф)