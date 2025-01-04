https://ria.ru/20250104/trevoga-1992525293.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T20:14:00+03:00
2025-01-04T20:14:00+03:00
2025-01-04T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 18.42 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской и Черниговской областях. Через некоторое время ее объявили в Полтавской и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черниговская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу