https://ria.ru/20250104/trevoga-1992494893.html

Во всей Херсонской области объявили авиационную опасность

Во всей Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 04.01.2025

Во всей Херсонской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность в субботу объявлена во всей Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:04:00+03:00

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2025-01-04T14:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Авиационная опасность в субботу объявлена во всей Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо объявил ракетную опасность в Скадовском районе Херсонской области. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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2025

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херсонская область , владимир сальдо