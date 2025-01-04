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Во всей Херсонской области объявили авиационную опасность
Во всей Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 04.01.2025
Во всей Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность в субботу объявлена во всей Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:04:00+03:00
2025-01-04T14:04:00+03:00
2025-01-04T14:04:00+03:00
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херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Авиационная опасность в субботу объявлена во всей Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо объявил ракетную опасность в Скадовском районе Херсонской области. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в Telegram-канале.
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
Во всей Херсонской области объявили авиационную опасность
Сальдо: во всей Херсонской области объявили авиационную опасность