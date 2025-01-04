https://ria.ru/20250104/trevoga-1992462470.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.01.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T07:14:00+03:00
2025-01-04T07:14:00+03:00
2025-01-04T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Ракетную опасность объявили после 23.30 мск 3 января. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992462364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность, она продлилась более семи часов