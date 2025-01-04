https://ria.ru/20250104/trevoga-1992450433.html

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 04.01.2025

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T00:11:00+03:00

2025-01-04T00:11:00+03:00

2025-01-04T00:11:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он. Тревога, объявленная в 23.32 мск 3 января, продлилась около получаса.

https://ria.ru/20240618/opasnost-1953816041.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков, безопасность