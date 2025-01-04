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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 04.01.2025
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00:11 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/trevoga-1992450433.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 04.01.2025
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:11:00+03:00
2025-01-04T00:11:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он. Тревога, объявленная в 23.32 мск 3 января, продлилась около получаса.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он.
Тревога, объявленная в 23.32 мск 3 января, продлилась около получаса.
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
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Белгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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