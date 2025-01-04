https://ria.ru/20250104/trevoga-1992450433.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 04.01.2025
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:11:00+03:00
2025-01-04T00:11:00+03:00
2025-01-04T00:11:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он. Тревога, объявленная в 23.32 мск 3 января, продлилась около получаса.
https://ria.ru/20240618/opasnost-1953816041.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Губернатор Гладков: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности