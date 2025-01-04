Рейтинг@Mail.ru
В США назвали одно решения Трампа, которое уничтожит НАТО - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/tramp-1992478476.html
В США назвали одно решения Трампа, которое уничтожит НАТО
В США назвали одно решения Трампа, которое уничтожит НАТО - РИА Новости, 04.01.2025
В США назвали одно решения Трампа, которое уничтожит НАТО
Захват Гренландии Трампом при возражении Дании, члена НАТО, означал бы конец НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, если его ведущая держава нарушает... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T11:06:00+03:00
2025-01-04T11:06:00+03:00
в мире
гренландия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Реализация желания избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к США может иметь катастрофические последствия для НАТО, пишет The Hill. "Захват Гренландии Трампом при возражении Дании, члена НАТО, означал бы конец НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена", — говорится в публикации. В декабре в соцсети Truth Social Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для Вашингтона владеть Гренландией. Так он прокомментировал решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ премьер Гренландии Муте Эгеде на слова Трампа заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, заявил РИА Новости, что риторика избранного Трампа о покупке Гренландии — это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20241229/medvedev-1991995045.html
https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991130692.html
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3b295963d1c7f7071abc5191a89d2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дональд Трамп
В США назвали одно решения Трампа, которое уничтожит НАТО

The Hill: присоединение Дональдом Трампом Гренландии к США станет концом НАТО

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Реализация желания избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к США может иметь катастрофические последствия для НАТО, пишет The Hill.

"Захват Гренландии Трампом при возражении Дании, члена НАТО, означал бы конец НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию
29 декабря 2024, 15:25
В декабре в соцсети Truth Social Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для Вашингтона владеть Гренландией. Так он прокомментировал решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ премьер Гренландии Муте Эгеде на слова Трампа заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, заявил РИА Новости, что риторика избранного Трампа о покупке Гренландии — это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В США оценили идею контроля над Канадой и Гренландией
25 декабря 2024, 07:54
 
В миреГренландияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала