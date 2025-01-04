В США назвали одно решения Трампа, которое уничтожит НАТО
The Hill: присоединение Дональдом Трампом Гренландии к США станет концом НАТО
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Реализация желания избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к США может иметь катастрофические последствия для НАТО, пишет The Hill.
"Захват Гренландии Трампом при возражении Дании, члена НАТО, означал бы конец НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена", — говорится в публикации.
"Захват Гренландии Трампом при возражении Дании, члена НАТО, означал бы конец НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена", — говорится в публикации.
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В декабре в соцсети Truth Social Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для Вашингтона владеть Гренландией. Так он прокомментировал решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ премьер Гренландии Муте Эгеде на слова Трампа заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, заявил РИА Новости, что риторика избранного Трампа о покупке Гренландии — это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, заявил РИА Новости, что риторика избранного Трампа о покупке Гренландии — это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов.
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