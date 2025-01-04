https://ria.ru/20250104/tramp-1992460092.html
Трамп назвал решение судьи назначить вынесение ему приговора фарсом
Трамп назвал решение судьи назначить вынесение ему приговора фарсом - РИА Новости, 04.01.2025
Трамп назвал решение судьи назначить вынесение ему приговора фарсом
Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи в Нью-Йорке Хуана... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:37:00+03:00
2025-01-04T05:37:00+03:00
2025-01-04T05:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи в Нью-Йорке Хуана Мерчана назначить на 10 января вынесение ему приговора по делу о фальсификации деловой документации. "Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом", - написал Трамп. Будущий президент обвинил Мерчана в том, что тот выпустил заведомо незаконный приказ с требованием к Трампу предстать перед судом 10 января, а также подчеркнул, что это решение противоречит американской конституции и может "положить конец президентству в том виде, каким мы его знаем". Ранее судья в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации деловой документации, обязав будущего главу государства предстать перед судом, следует из указа, который есть в распоряжении РИА Новости. При этом в документе указано, что Трамп может не являться в суд лично и присутствовать онлайн. В декабре 2024 года суд в Нью-Йорке отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Трампа на фоне его победы на президентских выборах. Более того, суд посчитал, что даже если он сочтет, что все дело попадает под президентский иммунитет, то в любом случае все ранее представленные доказательства говорят о том, что это были сугубо личные действия по фальсификации деловой документации, что "не представляет опасности вторжения в полномочия и функции исполнительной власти". Таким образом судья ответил на утверждения защиты о том, что доказательства не должны были быть представлены присяжным на основании того, что они попадают под президентский иммунитет. Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против политика даже несмотря на то, что обвинительный приговор, возможно, не вынесут во время его президентского срока. Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование Трампа, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20250104/tramp-1992450722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Trump Organization
Трамп назвал решение судьи назначить вынесение ему приговора фарсом
Трамп назвал решение суда в Нью-Йорке по делу о фальсификации фарсом
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости.
Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social
назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи в Нью-Йорке Хуана Мерчана назначить на 10 января вынесение ему приговора по делу о фальсификации деловой документации.
"Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом", - написал Трамп
.
Будущий президент обвинил Мерчана в том, что тот выпустил заведомо незаконный приказ с требованием к Трампу предстать перед судом 10 января, а также подчеркнул, что это решение противоречит американской конституции и может "положить конец президентству в том виде, каким мы его знаем".
Ранее судья в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации деловой документации, обязав будущего главу государства предстать перед судом, следует из указа, который есть в распоряжении РИА Новости. При этом в документе указано, что Трамп может не являться в суд лично и присутствовать онлайн.
В декабре 2024 года суд в Нью-Йорке
отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Трампа на фоне его победы на президентских выборах.
Более того, суд посчитал, что даже если он сочтет, что все дело попадает под президентский иммунитет, то в любом случае все ранее представленные доказательства говорят о том, что это были сугубо личные действия по фальсификации деловой документации, что "не представляет опасности вторжения в полномочия и функции исполнительной власти".
Таким образом судья ответил на утверждения защиты о том, что доказательства не должны были быть представлены присяжным на основании того, что они попадают под президентский иммунитет.
Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против политика даже несмотря на то, что обвинительный приговор, возможно, не вынесут во время его президентского срока. Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization
при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование Трампа, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности.
Трамп, уже занимавший пост президента США
, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела.