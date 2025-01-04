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Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии - РИА Новости, 04.01.2025
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02:57 04.01.2025 (обновлено: 03:21 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/tramp-1992455495.html
Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии
Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии - РИА Новости, 04.01.2025
Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии
Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T02:57:00+03:00
2025-01-04T03:21:00+03:00
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эстония
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дональд трамп
монголия
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии."Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединенных Штатов в Республике Эстонии", - говорится в опубликованном заявлении Трампа.Как отметил будущий глава государства, Пипко родился и вырос в Эстонии, имеет значительный опыт взаимодействия с иностранными властями, а также представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития.Кроме того, Пипко работал управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства."Роман представлял американские компании, вел переговоры по проектам в Монголии, Африке, России, Западной Европе и своей родной Эстонии в сотрудничестве с правительственными агентствами США, а также работал с иностранными правительствами по соблюдению санкций", - добавил Трамп.
https://ria.ru/20241223/tramp-1990756701.html
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сша, эстония, в мире, дональд трамп, монголия, европейский банк реконструкции и развития
США, Эстония, В мире, Дональд Трамп, Монголия, Европейский банк реконструкции и развития
Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии

Трамп выдвинул Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии.
"Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединенных Штатов в Республике Эстонии", - говорится в опубликованном заявлении Трампа.
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Как отметил будущий глава государства, Пипко родился и вырос в Эстонии, имеет значительный опыт взаимодействия с иностранными властями, а также представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития.
Кроме того, Пипко работал управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства.
"Роман представлял американские компании, вел переговоры по проектам в Монголии, Африке, России, Западной Европе и своей родной Эстонии в сотрудничестве с правительственными агентствами США, а также работал с иностранными правительствами по соблюдению санкций", - добавил Трамп.
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СШАЭстонияВ миреДональд ТрампМонголияЕвропейский банк реконструкции и развития
 
 
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