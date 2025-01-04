Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии
Трамп выдвинул Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии.
"Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединенных Штатов в Республике Эстонии", - говорится в опубликованном заявлении Трампа.
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Как отметил будущий глава государства, Пипко родился и вырос в Эстонии, имеет значительный опыт взаимодействия с иностранными властями, а также представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития.
Кроме того, Пипко работал управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства.
"Роман представлял американские компании, вел переговоры по проектам в Монголии, Африке, России, Западной Европе и своей родной Эстонии в сотрудничестве с правительственными агентствами США, а также работал с иностранными правительствами по соблюдению санкций", - добавил Трамп.
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