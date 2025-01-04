https://ria.ru/20250104/tramp-1992455495.html

Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии

Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии - РИА Новости, 04.01.2025

Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии

Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T02:57:00+03:00

2025-01-04T02:57:00+03:00

2025-01-04T03:21:00+03:00

сша

эстония

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дональд трамп

монголия

европейский банк реконструкции и развития

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии."Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединенных Штатов в Республике Эстонии", - говорится в опубликованном заявлении Трампа.Как отметил будущий глава государства, Пипко родился и вырос в Эстонии, имеет значительный опыт взаимодействия с иностранными властями, а также представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития.Кроме того, Пипко работал управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства."Роман представлял американские компании, вел переговоры по проектам в Монголии, Африке, России, Западной Европе и своей родной Эстонии в сотрудничестве с правительственными агентствами США, а также работал с иностранными правительствами по соблюдению санкций", - добавил Трамп.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990756701.html

https://ria.ru/20241204/tramp-1987405690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, эстония, в мире, дональд трамп, монголия, европейский банк реконструкции и развития