https://ria.ru/20250104/tramp-1992450722.html

Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами

Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами - РИА Новости, 04.01.2025

Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T00:19:00+03:00

2025-01-04T00:19:00+03:00

2025-01-04T00:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами. "Из-за смерти президента Джимми Картера флаг может впервые быть приспущен на инаугурации. Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится", - написал Трамп. Трамп в своем заявлении подчеркнул, что "страна в полном беспорядке" по вине демократов. "Демократам вскружило головы от того, что наш великолепный американский флаг может быть приспущен в день инаугурации. Они считают, это так здорово, и счастливы, потому что они не любят нашу страну, они думают только о себе", - написал Трамп. Флаги в США приспускают в связи с кончиной политических деятелей или видных фигур, всегда - по случаю смерти президентов. Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 30 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов. В ходе предвыборной кампании главные кандидаты от республиканцев и демократов часто делали заявления о том, что оппоненты меньше любят США. Трамп говорил о разрушавшемся четыре года государстве. Уходящий президент Джо Байден называл республиканца "угрозой демократии". Приспущенный флаг - символ национального траура США, администрация Байдена приказала держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января. Трамп займет пост 20 января. Он станет 47-м президентом, а инаугурация - сотой в американской истории. Заняв пост он обещал отменить многие решения предыдущей администрации.

https://ria.ru/20250102/tramp-1992309139.html

https://ria.ru/20241210/ssha-1988191629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден