Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами
Трамп: инаугурация может пройти с приспущенными флагами из-за смерти Картера
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами.
"Из-за смерти президента Джимми Картера флаг может впервые быть приспущен на инаугурации. Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится", - написал Трамп.
Трамп в своем заявлении подчеркнул, что "страна в полном беспорядке" по вине демократов.
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"Демократам вскружило головы от того, что наш великолепный американский флаг может быть приспущен в день инаугурации. Они считают, это так здорово, и счастливы, потому что они не любят нашу страну, они думают только о себе", - написал Трамп.
Флаги в США приспускают в связи с кончиной политических деятелей или видных фигур, всегда - по случаю смерти президентов. Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 30 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов.
В ходе предвыборной кампании главные кандидаты от республиканцев и демократов часто делали заявления о том, что оппоненты меньше любят США. Трамп говорил о разрушавшемся четыре года государстве. Уходящий президент Джо Байден называл республиканца "угрозой демократии".
Приспущенный флаг - символ национального траура США, администрация Байдена приказала держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января. Трамп займет пост 20 января. Он станет 47-м президентом, а инаугурация - сотой в американской истории. Заняв пост он обещал отменить многие решения предыдущей администрации.
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