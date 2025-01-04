https://ria.ru/20250104/terakt-1992519985.html

Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение

Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение - РИА Новости, 04.01.2025

Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение

Двум несовершеннолетним, планировавшим совершить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T18:34:00+03:00

2025-01-04T18:34:00+03:00

2025-01-04T19:39:00+03:00

происшествия

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Двум несовершеннолетним, планировавшим совершить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."Несовершеннолетним екатеринбуржцам 2007 и 2008 года рождения, задержанным накануне сотрудниками ФСБ, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — говорится в заявлении.По версии СК России, фигуранты приобрели компоненты для создания самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в рюкзаке до момента задержания. Кроме того, один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной полицейской машины, это произошло в ночь на 22 декабря 2024 года возле автосервиса на улице Чапаева."Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.Как уточнили РИА новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, меру пресечения задержанным будет рассматривать суд в Екатеринбурге.Ранее в субботу ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной в стране террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах скопления людей в Екатеринбурге. Служба опубликовала кадры оперативной видеосъемки, на которых злоумышленники дают признательные показания. По словам одного из них, изготовленную взрывчатку сначала хотели протестировать, а затем рассмотреть, для каких целей ее использовать. У задержанных изъяли компоненты СВУ и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20241228/fsb-1991793329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге 2025-01-04T18:34 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия