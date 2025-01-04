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Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение - РИА Новости, 04.01.2025
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18:34 04.01.2025 (обновлено: 19:39 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/terakt-1992519985.html
Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение
Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение - РИА Новости, 04.01.2025
Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение
Двум несовершеннолетним, планировавшим совершить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T18:34:00+03:00
2025-01-04T19:39:00+03:00
происшествия
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Двум несовершеннолетним, планировавшим совершить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."Несовершеннолетним екатеринбуржцам 2007 и 2008 года рождения, задержанным накануне сотрудниками ФСБ, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — говорится в заявлении.По версии СК России, фигуранты приобрели компоненты для создания самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в рюкзаке до момента задержания. Кроме того, один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной полицейской машины, это произошло в ночь на 22 декабря 2024 года возле автосервиса на улице Чапаева."Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.Как уточнили РИА новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, меру пресечения задержанным будет рассматривать суд в Екатеринбурге.Ранее в субботу ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной в стране террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах скопления людей в Екатеринбурге. Служба опубликовала кадры оперативной видеосъемки, на которых злоумышленники дают признательные показания. По словам одного из них, изготовленную взрывчатку сначала хотели протестировать, а затем рассмотреть, для каких целей ее использовать. У задержанных изъяли компоненты СВУ и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело.
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Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
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происшествия, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение

СК РФ: двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержанный несовершеннолетний, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге
Задержанный несовершеннолетний, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© ЦОС ФСБ России
Задержанный несовершеннолетний, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Двум несовершеннолетним, планировавшим совершить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.
"Несовершеннолетним екатеринбуржцам 2007 и 2008 года рождения, задержанным накануне сотрудниками ФСБ, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — говорится в заявлении.
По версии СК России, фигуранты приобрели компоненты для создания самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в рюкзаке до момента задержания. Кроме того, один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной полицейской машины, это произошло в ночь на 22 декабря 2024 года возле автосервиса на улице Чапаева.
"Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.
Как уточнили РИА новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, меру пресечения задержанным будет рассматривать суд в Екатеринбурге.
© ЦОС ФСБ РоссииФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© ЦОС ФСБ России
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
Ранее в субботу ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной в стране террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах скопления людей в Екатеринбурге.
Служба опубликовала кадры оперативной видеосъемки, на которых злоумышленники дают признательные показания. По словам одного из них, изготовленную взрывчатку сначала хотели протестировать, а затем рассмотреть, для каких целей ее использовать. У задержанных изъяли компоненты СВУ и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело.
Кадры с украинским агентом, планировавшим подрыв военного блогера и офицера Минобороны - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера
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ПроисшествияЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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