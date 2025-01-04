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Появились новые подробности теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 04.01.2025
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10:07 04.01.2025 (обновлено: 10:08 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/terakt-1992472539.html
Появились новые подробности теракта в Новом Орлеане
Появились новые подробности теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 04.01.2025
Появились новые подробности теракта в Новом Орлеане
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил две бомбы в месте атаки, которые не сработали по неустановленной причине, пишет издание New York Times со... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:07:00+03:00
2025-01-04T10:08:00+03:00
в мире
новый орлеан
сша
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил две бомбы в месте атаки, которые не сработали по неустановленной причине, пишет издание New York Times со ссылкой на данные ФБР. Ранее издание со ссылкой на полученные кадры дома сообщало, что подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар оборудовал в своем доме "мастерскую" для изготовления бомб. "Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную улицу в Новом Орлеане в начале Нового года..., планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения", - пишет издание. В частности, утверждается, что Джаббар установил оба взрывных устройства на Бурбон-стрит, знаменитом районе для проведения вечеринок. Не установлено, взрывы не случились из-за того, что сам Джаббар не активировал передатчик, или потому что устройство было неисправно. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что 1 января около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250103/bajden-1992355538.html
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в мире, новый орлеан, сша, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Новый Орлеан, США, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
Появились новые подробности теракта в Новом Орлеане

NYT: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил две бомбы в месте атаки

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил две бомбы в месте атаки, которые не сработали по неустановленной причине, пишет издание New York Times со ссылкой на данные ФБР.
Ранее издание со ссылкой на полученные кадры дома сообщало, что подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар оборудовал в своем доме "мастерскую" для изготовления бомб.
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"Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную улицу в Новом Орлеане в начале Нового года..., планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения", - пишет издание.
В частности, утверждается, что Джаббар установил оба взрывных устройства на Бурбон-стрит, знаменитом районе для проведения вечеринок. Не установлено, взрывы не случились из-за того, что сам Джаббар не активировал передатчик, или потому что устройство было неисправно.
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что 1 января около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреНовый ОрлеанСШАНаезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
 
 
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