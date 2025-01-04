Появились новые подробности теракта в Новом Орлеане
NYT: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил две бомбы в месте атаки
© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил две бомбы в месте атаки, которые не сработали по неустановленной причине, пишет издание New York Times со ссылкой на данные ФБР.
Ранее издание со ссылкой на полученные кадры дома сообщало, что подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар оборудовал в своем доме "мастерскую" для изготовления бомб.
"Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную улицу в Новом Орлеане в начале Нового года..., планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения", - пишет издание.
В частности, утверждается, что Джаббар установил оба взрывных устройства на Бурбон-стрит, знаменитом районе для проведения вечеринок. Не установлено, взрывы не случились из-за того, что сам Джаббар не активировал передатчик, или потому что устройство было неисправно.
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что 1 января около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
* Запрещенная в России террористическая организация.