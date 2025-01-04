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Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Pаladin, уничтожена станция РЭБ в зоне действия... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:17:00+03:00
2025-01-04T12:17:00+03:00
2025-01-04T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Pаladin, уничтожена станция РЭБ в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Нескучное, Новополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Pаladin производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Минобороны: группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ