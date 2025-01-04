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Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025

Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Pаladin, уничтожена станция РЭБ в зоне действия... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:17:00+03:00

2025-01-04T12:17:00+03:00

2025-01-04T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Pаladin, уничтожена станция РЭБ в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Нескучное, Новополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Pаladin производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика