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Российские войска освободили село Надия в ЛНР - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 04.01.2025 (обновлено: 13:08 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/svo-1992483666.html
Российские войска освободили село Надия в ЛНР
Российские войска освободили село Надия в ЛНР - РИА Новости, 04.01.2025
Российские войска освободили село Надия в ЛНР
Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожен также склад боеприпасов.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили село Надия в ЛНР

Минобороны: группировка "Запад" освободила село Надия в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Надия в ЛНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Надия в ЛНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Надия в ЛНР
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 590 солдат убитыми и ранеными;
  • БМП;
  • три пикапа;
  • орудие Д-20;
  • три гаубицы Д-30;
  • боевая машина чешской РСЗО Striga;
  • американская техника — два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Уничтожен также склад боеприпасов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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