https://ria.ru/20250104/svo-1992483666.html

Российские войска освободили село Надия в ЛНР

Российские войска освободили село Надия в ЛНР - РИА Новости, 04.01.2025

Российские войска освободили село Надия в ЛНР

Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:08:00+03:00

2025-01-04T12:08:00+03:00

2025-01-04T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожен также склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

харьковская область

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2025

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луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)