Российские войска освободили село Надия в ЛНР
Минобороны: группировка "Запад" освободила село Надия в ЛНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Надия в ЛНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Надия в ЛНР
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- около 590 солдат убитыми и ранеными;
- БМП;
- три пикапа;
- орудие Д-20;
- три гаубицы Д-30;
- боевая машина чешской РСЗО Striga;
- американская техника — два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Уничтожен также склад боеприпасов.
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