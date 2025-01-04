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Швейцарский банк скрывал более тесные связи с нацистами, сообщили СМИ

Швейцарский банк скрывал более тесные связи с нацистами, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2025

Швейцарский банк скрывал более тесные связи с нацистами, сообщили СМИ

Швейцарский банк Credit Suisse скрывал свои более тесные, чем было принято считать ранее, связи с нацистами, не раскрывая часть информации о банковских счетах... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:29:00+03:00

2025-01-04T16:29:00+03:00

2025-01-04T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Швейцарский банк Credit Suisse скрывал свои более тесные, чем было принято считать ранее, связи с нацистами, не раскрывая часть информации о банковских счетах нацистов и частично препятствуя проведению расследований, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на просмотренные документы из ранее закрытых архивов. Издание отмечает, что в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование о связях банка с нацистами. Затем Credit Suisse отстранил Барофски от расследования, поскольку его руководство посчитало, что он "перешел границы, которые они хотели установить в ходе расследования". Позднее Бафорски был восстановлен в должности и продолжил работу, по итогам которой были впервые найдены документы "десятков физических и юридических лиц, связанных с нацистскими зверствами". В частности, предварительный поиск среди 99 известных нацистов и их партнеров дал 13 совпадений имен. "В ходе нового расследования, которое включало интервью с бывшими сотрудниками банка, работавшими над исследованием 1990-х годов, было обнаружено, что банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно", - подчеркивает издание. Отмечается, что главные выводы двух аналогичных независимых комиссий, проведенных еще в 1990-е годы, заключались в том, что швейцарские банкиры обычно закрывали глаза на кражу еврейских активов нацистами во время войны и часто препятствовали последующим попыткам семей вернуть свои деньги. Работа над последним расследованием продолжается. Его участники изучают и сканируют тысячи коробок с архивными документами банка. В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне 2024 года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.

https://ria.ru/20241214/shveytsariya-1989171199.html

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