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Швейцарский банк скрывал более тесные связи с нацистами, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2025
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16:29 04.01.2025
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Швейцарский банк скрывал более тесные связи с нацистами, сообщили СМИ
Швейцарский банк скрывал более тесные связи с нацистами, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2025
Швейцарский банк скрывал более тесные связи с нацистами, сообщили СМИ
Швейцарский банк Credit Suisse скрывал свои более тесные, чем было принято считать ранее, связи с нацистами, не раскрывая часть информации о банковских счетах... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:29:00+03:00
2025-01-04T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Швейцарский банк Credit Suisse скрывал свои более тесные, чем было принято считать ранее, связи с нацистами, не раскрывая часть информации о банковских счетах нацистов и частично препятствуя проведению расследований, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на просмотренные документы из ранее закрытых архивов. Издание отмечает, что в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование о связях банка с нацистами. Затем Credit Suisse отстранил Барофски от расследования, поскольку его руководство посчитало, что он "перешел границы, которые они хотели установить в ходе расследования". Позднее Бафорски был восстановлен в должности и продолжил работу, по итогам которой были впервые найдены документы "десятков физических и юридических лиц, связанных с нацистскими зверствами". В частности, предварительный поиск среди 99 известных нацистов и их партнеров дал 13 совпадений имен. "В ходе нового расследования, которое включало интервью с бывшими сотрудниками банка, работавшими над исследованием 1990-х годов, было обнаружено, что банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно", - подчеркивает издание. Отмечается, что главные выводы двух аналогичных независимых комиссий, проведенных еще в 1990-е годы, заключались в том, что швейцарские банкиры обычно закрывали глаза на кражу еврейских активов нацистами во время войны и часто препятствовали последующим попыткам семей вернуть свои деньги. Работа над последним расследованием продолжается. Его участники изучают и сканируют тысячи коробок с архивными документами банка. В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне 2024 года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.
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швейцария, credit suisse , ubs, в мире
Швейцария, Credit Suisse , UBS, В мире
Швейцарский банк скрывал более тесные связи с нацистами, сообщили СМИ

WSJ: швейцарский банк Credit Suisse скрывал тесные связи с нацистами

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Швейцарский банк Credit Suisse скрывал свои более тесные, чем было принято считать ранее, связи с нацистами, не раскрывая часть информации о банковских счетах нацистов и частично препятствуя проведению расследований, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на просмотренные документы из ранее закрытых архивов.
Издание отмечает, что в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование о связях банка с нацистами. Затем Credit Suisse отстранил Барофски от расследования, поскольку его руководство посчитало, что он "перешел границы, которые они хотели установить в ходе расследования". Позднее Бафорски был восстановлен в должности и продолжил работу, по итогам которой были впервые найдены документы "десятков физических и юридических лиц, связанных с нацистскими зверствами". В частности, предварительный поиск среди 99 известных нацистов и их партнеров дал 13 совпадений имен.
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"В ходе нового расследования, которое включало интервью с бывшими сотрудниками банка, работавшими над исследованием 1990-х годов, было обнаружено, что банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно", - подчеркивает издание.
Отмечается, что главные выводы двух аналогичных независимых комиссий, проведенных еще в 1990-е годы, заключались в том, что швейцарские банкиры обычно закрывали глаза на кражу еврейских активов нацистами во время войны и часто препятствовали последующим попыткам семей вернуть свои деньги.
Работа над последним расследованием продолжается. Его участники изучают и сканируют тысячи коробок с архивными документами банка.
В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне 2024 года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.
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