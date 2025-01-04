https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992461245.html

Беженец рассказал о немецких артиллеристах в Часовом Яре

Беженец рассказал о немецких артиллеристах в Часовом Яре - РИА Новости, 04.01.2025

Беженец рассказал о немецких артиллеристах в Часовом Яре

В Часовом Яре присутствовали немецкие артиллеристы, рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T06:25:00+03:00

2025-01-04T06:25:00+03:00

2025-01-04T09:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

артемовск

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. В Часовом Яре присутствовали немецкие артиллеристы, рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош."Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали: "Fire, fire" все время, когда стреляли <…> Все время они разговаривали на немецком, и им по рации на немецком все говорили", — сказал он.По словам собеседника агентства, натовские орудия располагались рядом с жилыми домами. Наемники при этом передвигались на военном автомобиле Hammer, на нем же подвозили боекомплект для орудий."Какие-то пушки, я не знаю, какой там калибр, пушки видно, что не наши, не украинские, я таких раньше пушек не видел. Самоходные орудия видел", — добавил Дорош.В российском Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html

донецкая народная республика

украина

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность