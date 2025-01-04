https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992461245.html
Беженец рассказал о немецких артиллеристах в Часовом Яре
Беженец рассказал о немецких артиллеристах в Часовом Яре - РИА Новости, 04.01.2025
Беженец рассказал о немецких артиллеристах в Часовом Яре
В Часовом Яре присутствовали немецкие артиллеристы, рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T06:25:00+03:00
2025-01-04T06:25:00+03:00
2025-01-04T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. В Часовом Яре присутствовали немецкие артиллеристы, рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош."Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали: "Fire, fire" все время, когда стреляли <…> Все время они разговаривали на немецком, и им по рации на немецком все говорили", — сказал он.По словам собеседника агентства, натовские орудия располагались рядом с жилыми домами. Наемники при этом передвигались на военном автомобиле Hammer, на нем же подвозили боекомплект для орудий."Какие-то пушки, я не знаю, какой там калибр, пушки видно, что не наши, не украинские, я таких раньше пушек не видел. Самоходные орудия видел", — добавил Дорош.В российском Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Беженец рассказал о немецких артиллеристах в Часовом Яре
Беженец Дорош: немцы-артиллеристы были замечены в Часовом Яре в ДНР
ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. В Часовом Яре присутствовали немецкие артиллеристы, рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош.
"Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали: "Fire, fire" все время, когда стреляли <…> Все время они разговаривали на немецком, и им по рации на немецком все говорили", — сказал он.
По словам собеседника агентства, натовские орудия располагались рядом с жилыми домами. Наемники при этом передвигались на военном автомобиле Hammer, на нем же подвозили боекомплект для орудий.
"Какие-то пушки, я не знаю, какой там калибр, пушки видно, что не наши, не украинские, я таких раньше пушек не видел. Самоходные орудия видел", — добавил Дорош.
Часов Яр расположен в ДНР, в 15 километрах к западу от Артемовска. Он имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
В российском Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине
наемников из США
, Великобритании
, Грузии
, Польши
и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном
и Ближним Востоком
.