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Тульские десантники подавили огневые точки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 04.01.2025 (обновлено: 10:28 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992458920.html
Тульские десантники подавили огневые точки ВСУ в Курской области
Тульские десантники подавили огневые точки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.01.2025
Тульские десантники подавили огневые точки ВСУ в Курской области
Тульские десантники из экипажей самоходных орудий "Нона-С" помогли штурмовикам захватить опорный пункт ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:16:00+03:00
2025-01-04T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Тульские десантники из экипажей самоходных орудий "Нона-С" помогли штурмовикам захватить опорный пункт ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны."Подавив вскрытые огневые точки ВСУ и нарушив их систему управления, артиллеристы-десантники позволили штурмовым группам ВДВ с ходу зайти в опорный пункт и произвести его зачистку", — говорится в релизе.Как рассказали в военном ведомстве, опорный пункт обнаружила разведка и командование Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения решило штурмом овладеть этими позициями.Непосредственно перед штурмом по противнику нанесли артиллерийский удар. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции, провели прицеливание и поразили живую силу ВСУ в лесополосе. Разведку, корректировку огня и объективный контроль поражения целей вели при помощи беспилотников.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 47 тысяч солдат, 263 танка и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992396290.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Боевая работа экипажа "Нона-С" в приграничном районе Курской области
Боевая работа экипажа "Нона-С" в приграничном районе Курской области
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РИА Новости
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Тульские десантники подавили огневые точки ВСУ в Курской области

"Нона-С" подавили огневые точки ВСУ, дав взять опорник в курском приграничье

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Тульские десантники из экипажей самоходных орудий "Нона-С" помогли штурмовикам захватить опорный пункт ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны.
"Подавив вскрытые огневые точки ВСУ и нарушив их систему управления, артиллеристы-десантники позволили штурмовым группам ВДВ с ходу зайти в опорный пункт и произвести его зачистку", — говорится в релизе.
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Как рассказали в военном ведомстве, опорный пункт обнаружила разведка и командование Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения решило штурмом овладеть этими позициями.
Непосредственно перед штурмом по противнику нанесли артиллерийский удар. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции, провели прицеливание и поразили живую силу ВСУ в лесополосе. Разведку, корректировку огня и объективный контроль поражения целей вели при помощи беспилотников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 47 тысяч солдат, 263 танка и тысячи единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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