https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992454282.html

Военнослужащие группы "Днепр" оборудовали подземный спортзал

Военнослужащие группы "Днепр" оборудовали подземный спортзал - РИА Новости, 04.01.2025

Военнослужащие группы "Днепр" оборудовали подземный спортзал

Военнослужащие десантно-штурмового подразделения группировки войск "Днепр" оборудовали спортзал в блиндаже для регулярных тренировок, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T02:07:00+03:00

2025-01-04T02:07:00+03:00

2025-01-04T02:07:00+03:00

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СКАДОВСК, 4 янв — РИА Новости. Военнослужащие десантно-штурмового подразделения группировки войск "Днепр" оборудовали спортзал в блиндаже для регулярных тренировок, рассказал РИА Новости десантник с позывным "Алтай". "Оборудовали у себя спортзал собственными силами для поддержания физической формы. Командование наше одобряет и поддерживает... Физическая форма должна быть на высоком уровне, так как всё снаряжение, на тебе которое находится, это много килограммов, которые ты на себе переносишь", — объяснил военнослужащий с позывным "Алтай". В блиндажном спортзале есть весь необходимый инвентарь для занятий различными видами спорта. Все военнослужащие десантно-штурмового подразделения могут приходить и безопасно тренироваться в свободное от выполнения боевых задач время. Особой популярностью такие тренировки пользуются у бывших профессиональных спортсменов. "Как говорится, бывших спортсменов не бывает. Они есть всегда везде в каждом подразделении... Поддерживается здоровый образ жизни, и спортсмены, те, которые участвовали в каких-то соревнованиях, продвигают этот вид спорта и подталкивают других к этому, чтобы всегда были подтянуты", — добавил "Алтай".

https://ria.ru/20241222/desantniki-1990670181.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность