Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие группы "Днепр" оборудовали подземный спортзал - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992454282.html
Военнослужащие группы "Днепр" оборудовали подземный спортзал
Военнослужащие группы "Днепр" оборудовали подземный спортзал - РИА Новости, 04.01.2025
Военнослужащие группы "Днепр" оборудовали подземный спортзал
Военнослужащие десантно-штурмового подразделения группировки войск "Днепр" оборудовали спортзал в блиндаже для регулярных тренировок, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T02:07:00+03:00
2025-01-04T02:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990600752_0:209:3139:1974_1920x0_80_0_0_56947b8061dbe0ae49c79e041aca3620.jpg
СКАДОВСК, 4 янв — РИА Новости. Военнослужащие десантно-штурмового подразделения группировки войск "Днепр" оборудовали спортзал в блиндаже для регулярных тренировок, рассказал РИА Новости десантник с позывным "Алтай". "Оборудовали у себя спортзал собственными силами для поддержания физической формы. Командование наше одобряет и поддерживает... Физическая форма должна быть на высоком уровне, так как всё снаряжение, на тебе которое находится, это много килограммов, которые ты на себе переносишь", — объяснил военнослужащий с позывным "Алтай". В блиндажном спортзале есть весь необходимый инвентарь для занятий различными видами спорта. Все военнослужащие десантно-штурмового подразделения могут приходить и безопасно тренироваться в свободное от выполнения боевых задач время. Особой популярностью такие тренировки пользуются у бывших профессиональных спортсменов. "Как говорится, бывших спортсменов не бывает. Они есть всегда везде в каждом подразделении... Поддерживается здоровый образ жизни, и спортсмены, те, которые участвовали в каких-то соревнованиях, продвигают этот вид спорта и подталкивают других к этому, чтобы всегда были подтянуты", — добавил "Алтай".
https://ria.ru/20241222/desantniki-1990670181.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990600752_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b66bfe5f0de2aec1f738983cc9484f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Военнослужащие группы "Днепр" оборудовали подземный спортзал

Десантники группировки "Днепр" оборудовали спортзал для тренировок в блиндаже

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СКАДОВСК, 4 янв — РИА Новости. Военнослужащие десантно-штурмового подразделения группировки войск "Днепр" оборудовали спортзал в блиндаже для регулярных тренировок, рассказал РИА Новости десантник с позывным "Алтай".
"Оборудовали у себя спортзал собственными силами для поддержания физической формы. Командование наше одобряет и поддерживает... Физическая форма должна быть на высоком уровне, так как всё снаряжение, на тебе которое находится, это много килограммов, которые ты на себе переносишь", — объяснил военнослужащий с позывным "Алтай".
Боец добровольческого корпуса отдельного батальона специального назначения АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Тульские десантники ежедневно подавляют и сажают десятки дронов ВСУ
22 декабря 2024, 05:09
В блиндажном спортзале есть весь необходимый инвентарь для занятий различными видами спорта. Все военнослужащие десантно-штурмового подразделения могут приходить и безопасно тренироваться в свободное от выполнения боевых задач время. Особой популярностью такие тренировки пользуются у бывших профессиональных спортсменов.
"Как говорится, бывших спортсменов не бывает. Они есть всегда везде в каждом подразделении... Поддерживается здоровый образ жизни, и спортсмены, те, которые участвовали в каких-то соревнованиях, продвигают этот вид спорта и подталкивают других к этому, чтобы всегда были подтянуты", — добавил "Алтай".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала