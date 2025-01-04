https://ria.ru/20250104/solntse-1992456570.html

Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году

Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году - РИА Новости, 04.01.2025

Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году

Солнце подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, сообщили в Московском... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T03:41:00+03:00

2025-01-04T03:41:00+03:00

2025-01-04T07:57:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Солнце подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, сообщили в Московском планетарии. "Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам астрономов, этот год готовит землянам два лунных и два солнечных затмения. Лунные пройдут 14 марта и 7 сентября, а частные солнечные 29 марта и 21 сентября. Полностью с территории России можно будет видеть только лунное затмение в сентябре. Кроме того, как рассказали в планетарии, 5 ноября и 5 декабря полнолуния произойдут с разницей менее суток с прохождением Луной перигея – ближайшей к Земле точки её орбиты. Пятого ноября эта разница составит 9 часов 10 минут, а 5 декабря – 12 часов 8 минут, поэтому Суперлуние, то есть явление, когда земляне могут видеть самую большую полную Луну, наступит 5 ноября.

https://ria.ru/20250103/vspyshka-1992420958.html

https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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