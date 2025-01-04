https://ria.ru/20250104/solntse-1992456570.html
Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году
Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году - РИА Новости, 04.01.2025
Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году
Солнце подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, сообщили в Московском... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T03:41:00+03:00
2025-01-04T03:41:00+03:00
2025-01-04T07:57:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
луна
россия
московский планетарий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984837367_0:120:1460:941_1920x0_80_0_0_21022bac18aaf17cc8d87baea769574f.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Солнце подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, сообщили в Московском планетарии. "Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам астрономов, этот год готовит землянам два лунных и два солнечных затмения. Лунные пройдут 14 марта и 7 сентября, а частные солнечные 29 марта и 21 сентября. Полностью с территории России можно будет видеть только лунное затмение в сентябре. Кроме того, как рассказали в планетарии, 5 ноября и 5 декабря полнолуния произойдут с разницей менее суток с прохождением Луной перигея – ближайшей к Земле точки её орбиты. Пятого ноября эта разница составит 9 часов 10 минут, а 5 декабря – 12 часов 8 минут, поэтому Суперлуние, то есть явление, когда земляне могут видеть самую большую полную Луну, наступит 5 ноября.
https://ria.ru/20250103/vspyshka-1992420958.html
https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html
земля
луна
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984837367_131:0:1460:997_1920x0_80_0_0_24f235ad19354a61b9930594f9631554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, луна, россия, московский планетарий
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Россия, Московский планетарий
Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году
Солнце в 4 января подойдет на минимальное расстояние к Земле