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Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году - РИА Новости, 04.01.2025
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Наука
 
03:41 04.01.2025 (обновлено: 07:57 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/solntse-1992456570.html
Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году
Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году - РИА Новости, 04.01.2025
Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году
Солнце подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, сообщили в Московском... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T03:41:00+03:00
2025-01-04T07:57:00+03:00
наука
космос - риа наука
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Солнце подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, сообщили в Московском планетарии. "Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам астрономов, этот год готовит землянам два лунных и два солнечных затмения. Лунные пройдут 14 марта и 7 сентября, а частные солнечные 29 марта и 21 сентября. Полностью с территории России можно будет видеть только лунное затмение в сентябре. Кроме того, как рассказали в планетарии, 5 ноября и 5 декабря полнолуния произойдут с разницей менее суток с прохождением Луной перигея – ближайшей к Земле точки её орбиты. Пятого ноября эта разница составит 9 часов 10 минут, а 5 декабря – 12 часов 8 минут, поэтому Суперлуние, то есть явление, когда земляне могут видеть самую большую полную Луну, наступит 5 ноября.
https://ria.ru/20250103/vspyshka-1992420958.html
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космос - риа наука, земля, луна, россия, московский планетарий
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Россия, Московский планетарий
Земляне 4 января увидят самое большое Солнце в 2025 году

Солнце в 4 января подойдет на минимальное расстояние к Земле

© РИА Новости / Владимир АстапковичСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Солнце подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, сообщили в Московском планетарии.
"Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по словам астрономов, этот год готовит землянам два лунных и два солнечных затмения. Лунные пройдут 14 марта и 7 сентября, а частные солнечные 29 марта и 21 сентября. Полностью с территории России можно будет видеть только лунное затмение в сентябре.
Кроме того, как рассказали в планетарии, 5 ноября и 5 декабря полнолуния произойдут с разницей менее суток с прохождением Луной перигея – ближайшей к Земле точки её орбиты. Пятого ноября эта разница составит 9 часов 10 минут, а 5 декабря – 12 часов 8 минут, поэтому Суперлуние, то есть явление, когда земляне могут видеть самую большую полную Луну, наступит 5 ноября.
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