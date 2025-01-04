https://ria.ru/20250104/siriya-1992524482.html

Источник: военные США начали оборудовать опорный пункт на севере Сирии

Источник: военные США начали оборудовать опорный пункт на севере Сирии - РИА Новости, 04.01.2025

Источник: военные США начали оборудовать опорный пункт на севере Сирии

Военные США начали оборудовать опорный пункт на территории гостиницы и ряда прилегающих к ней зданий в городе Кобани (Айн эль-Араб) в провинции Алеппо на севере РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T19:56:00+03:00

2025-01-04T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военные США начали оборудовать опорный пункт на территории гостиницы и ряда прилегающих к ней зданий в городе Кобани (Айн эль-Араб) в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник. В пятницу Пентагон опроверг наличие каких-либо планов по созданию американской базы в районе сирийского города Кобани (Айн эль-Араб) на границе с Турцией. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в районе Айн эль-Араб нет американских солдат. "Американские войска начали строительство "маленькой" военной базы в городе Айн эль-Араб на сирийско-турецкой границе в здании, которое ранее было гостиницей, и в нескольких окружающих его зданиях", - сказал источник. По словам собеседника агентства, в настоящее время ведутся работы по созданию вокруг этих зданий бетонных фортификационных сооружений в преддверии начала переброски технических и военных средств. Также, по данным источника, американские войска работают над усилением своего присутствия, укрепляя свои базы в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, значительно увеличив число поставок оружия и военно-технического оборудования, поступающих на эти базы, как наземным путём из Ирака, так и воздушным путём из других стран.

https://ria.ru/20241228/siriya-1991800603.html

https://ria.ru/20241211/ssha-1988710286.html

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в мире, сша, алеппо, сирия, министерство обороны сша