https://ria.ru/20250104/sikorskiy-1992456256.html

"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США

"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США - РИА Новости, 04.01.2025

"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о мнимой победе Запада над Россией скрывает за собой его глубокий страх перед Москвой, заявил... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T03:32:00+03:00

2025-01-04T03:32:00+03:00

2025-01-04T10:30:00+03:00

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россия

польша

сша

радослав сикорский

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о мнимой победе Запада над Россией скрывает за собой его глубокий страх перед Москвой, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Так эксперт отреагировал на слова министра, который назвал приостановку транзита российского газа через Украину очередной победой Киева и его союзников."Сикорский трясется от страха. <...> Польские элиты <...> крайне обеспокоены силой России сегодня. <...> Сикорский поет приятную светлую песенку для публики, но я, в принципе, не думаю, что он уверен в безопасности Польши", — сказал аналитик.По словам Доктороу, в Варшаве прекрасно знают, что Польша не идет ни в какое сравнение с Россией даже после закупок военной техники у Южной Кореи.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 08:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.

https://ria.ru/20250103/gaz-1992361389.html

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в мире, россия, польша, сша, радослав сикорский