https://ria.ru/20250104/sikorskiy-1992456256.html
"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США
"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США - РИА Новости, 04.01.2025
"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США
Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о мнимой победе Запада над Россией скрывает за собой его глубокий страх перед Москвой, заявил... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T03:32:00+03:00
2025-01-04T03:32:00+03:00
2025-01-04T10:30:00+03:00
в мире
россия
польша
сша
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о мнимой победе Запада над Россией скрывает за собой его глубокий страх перед Москвой, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Так эксперт отреагировал на слова министра, который назвал приостановку транзита российского газа через Украину очередной победой Киева и его союзников."Сикорский трясется от страха. <...> Польские элиты <...> крайне обеспокоены силой России сегодня. <...> Сикорский поет приятную светлую песенку для публики, но я, в принципе, не думаю, что он уверен в безопасности Польши", — сказал аналитик.По словам Доктороу, в Варшаве прекрасно знают, что Польша не идет ни в какое сравнение с Россией даже после закупок военной техники у Южной Кореи.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 08:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992361389.html
россия
польша
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301caa339d3ffa24b041b725f71d80b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, сша, радослав сикорский
В мире, Россия, Польша, США, Радослав Сикорский
"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США
Политолог Доктороу: за бравадой Сикорского скрывается его страх перед Россией