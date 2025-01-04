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"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США - РИА Новости, 04.01.2025
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03:32 04.01.2025 (обновлено: 10:30 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/sikorskiy-1992456256.html
"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США
"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США - РИА Новости, 04.01.2025
"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США
Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о мнимой победе Запада над Россией скрывает за собой его глубокий страх перед Москвой, заявил... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T03:32:00+03:00
2025-01-04T10:30:00+03:00
в мире
россия
польша
сша
радослав сикорский
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о мнимой победе Запада над Россией скрывает за собой его глубокий страх перед Москвой, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Так эксперт отреагировал на слова министра, который назвал приостановку транзита российского газа через Украину очередной победой Киева и его союзников.&quot;Сикорский трясется от страха. &lt;...&gt; Польские элиты &lt;...&gt; крайне обеспокоены силой России сегодня. &lt;...&gt; Сикорский поет приятную светлую песенку для публики, но я, в принципе, не думаю, что он уверен в безопасности Польши&quot;, — сказал аналитик.По словам Доктороу, в Варшаве прекрасно знают, что Польша не идет ни в какое сравнение с Россией даже после закупок военной техники у Южной Кореи.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 08:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
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в мире, россия, польша, сша, радослав сикорский
В мире, Россия, Польша, США, Радослав Сикорский
"Трясется от страха": слова главы МИД Польши о России вызвали ярость в США

Политолог Доктороу: за бравадой Сикорского скрывается его страх перед Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о мнимой победе Запада над Россией скрывает за собой его глубокий страх перед Москвой, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Так эксперт отреагировал на слова министра, который назвал приостановку транзита российского газа через Украину очередной победой Киева и его союзников.
«

"Сикорский трясется от страха. <...> Польские элиты <...> крайне обеспокоены силой России сегодня. <...> Сикорский поет приятную светлую песенку для публики, но я, в принципе, не думаю, что он уверен в безопасности Польши", — сказал аналитик.

По словам Доктороу, в Варшаве прекрасно знают, что Польша не идет ни в какое сравнение с Россией даже после закупок военной техники у Южной Кореи.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 08:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе
Вчера, 02:27
 
В миреРоссияПольшаСШАРадослав Сикорский
 
 
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