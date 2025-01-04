https://ria.ru/20250104/sholts-1992535706.html

Шольц может встретиться с Путиным до выборов в бундестаг, заявил депутат

Шольц может встретиться с Путиным до выборов в бундестаг, заявил депутат - РИА Новости, 04.01.2025

Шольц может встретиться с Путиным до выборов в бундестаг, заявил депутат

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, а встреча избранного президента США Дональда... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T23:29:00+03:00

2025-01-04T23:29:00+03:00

2025-01-04T23:29:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, а встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на март, заявил в субботу депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. "Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву и/или встретится с Путиным до 23 февраля", - написал Кизеветтер в социальной сети Х. По его словам, встреча президента РФ с Трампом может состояться в марте 2025 года. "Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март", - добавил депутат бундестага. Никаких источников этой информации он не назвал. При этом сам Кизеветтер выступает против любых соглашений относительно окончания конфликта на Украине, поскольку, по его мнению, они будут в любом случае во вред Киеву. В декабре издание Spiegel сообщило, что в ХДС циркулируют слухи о том, что Шольц в ближайшие дни может отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.

https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html

https://ria.ru/20250104/dagdelen-1992488789.html

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в мире, москва, олаф шольц, дональд трамп, владимир путин