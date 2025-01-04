https://ria.ru/20250104/shebekino-1992481252.html

Дрон атаковал автомобиль в Шебекино, есть пострадавшие

Дрон атаковал автомобиль в Шебекино, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.01.2025

Дрон атаковал автомобиль в Шебекино, есть пострадавшие

Два человека пострадали в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T11:42:00+03:00

2025-01-04T11:42:00+03:00

2025-01-04T11:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 янв- РИА Новости. Два человека пострадали в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотника. В результате атаки ранены два мирных жителя", - написал Гладков.Он уточнил, что женщину с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями рук и ног, а также мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ. Состояние раненых медики оценивают как средней степени тяжести, добавил глава региона."Транспортное средство сильно повреждено. На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250102/vsu-1992338557.html

шебекино

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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков